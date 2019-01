Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskuntaryhmät kokoontuivat tiistaina Oulussa paljastuneiden rikosten johdosta.

Seksuaalirikosten uhrien näkökulma on viime päivien keskustelussa jäänyt liian vähälle huomiolle, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. Pekonen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson penäävät nyt huomiota uhrien auttamiseen ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn.

– Oulun kammottavat rikosepäilyt ovat järkyttäneet syvästi meitä kaikkia. Hyvä, että seksuaalirikollisuudesta Suomessa keskustellaan ja ollaan yhtä mieltä siitä, ettei sen suhteen ole tehty tarpeeksi. On ymmärrettävää, että moni toivoo pikaisia ratkaisuja, mutta seksuaalirikoskeskustelun typistyminen esimerkiksi maahanmuuttokeskusteluun tai kansainvälisen oikeuden vastaisten lakien esittäminen eivät auta uhreja, ihmisryhmien leimaamisesta puhumattakaan. Uhrien aseman pitäisi nyt olla keskiössä, Andersson sanoo tiedotteessa.

Andersson ja Pekonen huomauttavat, että uhrien tukipalveluiden tarjontaan on pitkään perätty lisäresursseja. Seksuaalisen väkivallan uhreille on tukikeskus Helsingissä, mutta niitä kaivattaisiin koko maahan. Keskus on myös tarkoitettu vain yli 16-vuotiaille.

– On selvää, että seksuaalirikosten tuomioiden taso koettelee toisinaan oikeustajua, ja esimerkiksi rangaistusasteikkojen tasoa on tarkasteltava. Rangaistusten koventaminen on kuitenkin tehoton tapa ehkäistä rikoksia. Turvapaikkapolitiikan lisäkiristykset taas törmäävät nopeasti kansainväliseen oikeuteen ja sivuuttavat valtaosan seksuaalirikollisuudesta. Toimia tarvittaisiin rikosten ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamisjärjestelmän saattamiseksi tarvittavalle tasolle, Pekonen sanoo.

Pekonen kaipaa myös toimia internetissä lapsiin kohdistuvan häirinnän ja houkuttelun ehkäisemiseksi. Siihen vaaditaan viranomaisten läsnäolon ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen verkossa.

– Itsemääräämisoikeutta painottavaa seksuaalikasvatusta on painotettava niin kouluissa kuin esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessa. Myös perheissä tarvitaan tänä päivänä digitaitoja ja vanhempien on hyvä tietää, mitä lapset verkossa tekevät. Asennemuutostakin tarvitaan, uhrien syyllistämistä ja seksuaalisen väkivallan vähättelyä on kitkettävä koko yhteiskunnassa, ja tekojen on johdettava tuomioihin, Pekonen toteaa.

Hallitus tekemässä jotain

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ilmoittikin tiistaina tiedotustilaisuudessaan, että hallitus on tekemässä lisäpanostuksia muun muassa seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

– Joitakin viikkoja varmasti menee ennen kuin pääsemme keskeisten toimenpiteiden osalta eteenpäin. Tämän talven aikana pitää viranomaisten pystyä tekemään omalta osaltaan toimia, ja valtio tulee myöskin osoittamaan lisäpanostuksia poliisin, sosiaalityön ja koulujen toimiin, Mykkänen sanoi.

Kaikkiaan hallituksella on tekeillä kymmenen kohdan toimenpideohjelma.

Uusien lakien säätäminen tältä hallitukselta tuskin enää onnistuu, sillä eduskunnan istuntokausi päättyy jo maaliskuun puolivälissä. Sen lisäksi useampi valiokunta on jo nyt täystyöllistetty.

