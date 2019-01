Lehtikuva/Martti Kainulainen

Oikeusministeriön käynnistämä hanke ehtii vasta uuden eduskunnan käsittelyyn. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittaminen on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoitti tiistaina asettavansa työryhmän raiskauslainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on muuttaa rikoslakia siten, että suostumuksen asema raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistuisi nykyisestä. Toisena keskeisenä tehtävänä työryhmällä on valmistella muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena.

– Rangaistusten kiristyksiä on jo viety eteenpäin. Esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä on jo esitys, jossa säädettäisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamisesta.

– Käynnistin 2018 kesällä myös arvioinnin laajemman uudistuksen tarpeesta raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten sääntelyssä. Uudistamisen tarvetta on löytynyt ja nyt valmistelu aloitetaan. Rikoslain muutokset on valmisteltava huolella, ilman kiihkoa, jotta vaikutukset ovat tavoitteiden mukaisia, toteaa Häkkänen.

Työryhmällä on neljä tehtävää.

Se valmistelee säännökset, joilla säädetään rangaistavaksi sukupuoliyhteys vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa.

Arvioi myös uhrin avutonta tilaa koskevaa sääntelyä ja tekee tarvittavat muutosehdotukset, jotta sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta on aina rangaistavaa.

Arvioi, voidaanko suostumuksen asemaa tunnusmerkistössä vahvistaa muilla keinoin.

Valmistelee muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Nykyään sukupuoliyhteys lapsen kanssa rangaistaan törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Selkiyttää nykyistä lakia



Tarkoituksena on selkiyttää lainsäädäntöä siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi, että teon tekeminen uhrin tahdon vastaisesti tai ilman tämän suostumusta on rangaistavaa. Nämä teot voivat tulla nykyisinkin rangaistaviksi raiskausrikoksina, mutta tarkoitus on täsmentää lainsäädäntöä.

Oikeusministeriö valmistelee raiskauslainsäädännöstä arviomuistiota, joka valmistuu tammikuun aikana. Työryhmä asetetaan helmikuun alussa ja hallituksen esitys tulee vasta seuraavan eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä hallituksen esitys, jossa säädettäisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamisesta. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin.

Suostumus-aloite täyttyi jo



Suostumus2018 -kansalaisaloitevaati vankeustuomiota raiskauksesta henkilölle, joka on sukupuoliyhteydessä̈ toisen kanssa ilman tämän suostumusta. Nimien keruu aloitteeseen päättyi 5.12.2018. Nimiä kertyi 55 682 eli aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Eduskuntaryhmät kokoontuvat tiistaina käsittelemään Oulun tapahtumia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson listasi tiistaina aamupäivällä asioita, joista hän toivoo yhteisymmärrystä. Ensimmäinen niistä oli juuri seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen ja sen suostumusperustaisuus.

Muita Anderssonin ehdotuksia ovat uhrien tukipalveluiden parantaminen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen.