Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei halunnut avata, mikä teki epäluottamusesityksestä koko hallitusta koskevan kysymyksen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) sai odotetusti eduskunnan luottamuksen perjantaina. Vasemmistoliiton, SDP:n, vihreiden ja RKP:n tekemä epäluottamusesitys ulkoministerille kaatui äänin 101–60.

Hallituspuolueista yksikään kansanedustaja ei lopulta livennyt hallituspuolueiden linjasta. Kukaan heistä ei äänestänyt edes tyhjää. Kansanedustajista Saara Sofia-Siren ja Jaana Pelkonen olivat eduskuntasalissa, mutta eivät osallistuneet äänestykseen.

Eduskuntakielellä sanottuna kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmät ampuivat eilen rivinsä suoriksi ryhmäkokouksissaan. Molemmat linjasivat, että ne tukevat Soinia.

Oppositiopuoleista vasemmistoliitto, SDP, vihreät ja RKP äänestivät epäluottamuksen puolesta. Kristilliset tukivat odotetusti Soinia, jonka aborttikannanotoista he ovat samaa mieltä. Perussuomalaiset teki ryhmäpäätöksen äänestää tyhjää.

– Olen niin pettynyt, eduskunta antoi Soinille luottamuksen. Miten keskusta(n) ja kokoomu(k)s(en) naisten oikeuksia kunnioittavat edustajat voivan antaa tukensa ulkoministerille, joka toistuvasti rikkoo Suomen ulkopolitiikan linjaa?, tiivisti vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen Twitterissä opposition tunnelman äänestyksen jälkeen.

Miksi hallituskysymys, Petteri Orpo?

Epäluottamusesityksessä oli kyse siitä, että Soini on useaan otteeseen ottanut julkisesti kantaa aborttia vastaan. Opposition näkemyksen mukaan hän on julkisesti toiminut Suomen virallista ulkopoliittista linjaa vastaan. Näin on katsonut myös oikeuskansleri syyskuussa antamassaan lausunnossa.

Vaikka kyse oli yhden ministerin luottamuksesta, käänsivät kaikki hallituspuolueet sen koko hallituksen luottamusäänestykseksi. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, ettei se johtunut sinisten aiemmasta ilmoituksesta. Soini on Orpon mukaan sanonut, että ulkoministeri kunnioittaa oikeuskanslerin lausuntoa. Soini on niin ikään luvannut toimia aina hallituksen ja Suomen linjausten mukaisesti, Orpo sanoi.

– Mutta en halua lähteä tätä politiikkaa sen enempää arvioimaan, mutta kyllähän tässä oli paljon enemmän kyseessä kuin yhden ministerin luottamus, Orpo avasi, mikä teki aiheesta hallituskysymyksen.