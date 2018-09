Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskunnassa esitettiin torstaina epäluottamusta ulkoministeri Timo Soinille.

Ulkoministeri Timo Soinille (sin.) tehdyssä epäluottamusesityksessä on kyse erittäin isosta asiasta, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Ulkoministeri ei voi virallisessa puheessa sanoa yhtä ja omilla toimillaan tehdä toista, hän tiivistää.

– Erityisesti kun kyse on ulkoministeristä, jolla on oikeus kertoa Suomen ulkopoliittisia kantoja. Ulkoministerin asema on poikkeuksellinen verrattuna muiden ministerien asemaan, Arhinmäki sanoi torstaina iltapäivällä eduskunnassa.

Arhinmäki muistuttaa, että Soini on täysin tietoisesti jatkanut julkisia abortinvastaisia kannanottojaan senkin jälkeen, kun hallitus kävi niistä sisäisen keskustelun. Kun aiheesta nousi julkinen kohu, oppositio ei tehnyt asiasta epäluottamusesitystä.

– Kun ensimmäisen kerran käyty keskustelu ei näytä muuttavan toimintaa, silloin ei oppositiolle jää muuta vaihtoehtoa. Etenkin kun pääministerillä ei ole rohkeutta ja voimaa puuttua näin törkeällä tavalla tapahtuvaan yhteiseltä linjalta maton alta vetämiseen.

Hallituspuolueiden johdosta epäluottamusesityksestä on tehty koko hallituksen luottamuskysymys. Esimerkiksi sinisten puheenjohtaja Sampo Terho on sanonut, että jos Soini kaatuu, kaatuu samalla koko hallitus.

– Kysymys on ulkoministerin luottamuksesta, ei hallituksen. Tämä ei ole hallituskysymys, Arhinmäki kuittasi.

Ja jos kyse ei ole hallituksen luottamuksesta, ei kyse ole myöskään mistään naisasiasta.

– Julkisuudessakin on nostettu esiin, voiko naisten oikeuksia ajava nainen äänestää Soinin puolesta. Yhtä lailla pitää kysyä, voivatko naisten oikeuksia ajavat miehet äänestää Soinin puolesta, Arhinmäki huomautti.

Kokoomuksen rivit rakoilleet

Eduskunta äänestää Soinin luottamuksesta perjantaina. Odotettavissa on, että Soini saa suht selvin numeroin luottamuksen. Oppositiopuolueista epäluottamusesityksessä ovat mukana vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit, vihreät ja RKP. Kristilliset ja perussuomalaiset eivät kannattaneet esitystä.

Jännitys kohdistuukin siihen, miten Soinia kritisoineet hallituspuolueiden kansanedustajat toimivat. Kokoomuksen Jaana Pelkonen ja Saara-Sofia Siren ovat ilmoittaneet, että eivät voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta.

Tämä ei vielä tarkoita, että he äänestäisivät epäluottamuksen puolesta. He voivat myös äänestää tyhjää tai jättää äänestyksen väliin.