Ranskan yhdistyneen vasemmiston NUPESin ehdokkaat ovat saaneet eniten ääniä sunnuntaina järjestetyissä kansalliskokouksen eli parlamentin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Ero presidentti Emmanuel Macronin puolueeseen on hiuksenhieno, ja toisesta kierroksesta odotetaan tiukkaa kamppailua.

Ranskan yhdistynyt vasemmisto NUPES on kiilaamassa paalupaikalle Ranskan kansalliskokouksen vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen, kertoo ranskalaislehti Le Monde.

Vaalien ensimmäinen kierros järjestettiin sunnuntaina, ja NUPES sai annetuista äänistä 26,11 prosenttia. Aivan NUPESin kannoilla on presidentti Emmanuel Macronin puolue Ensemble!, joka sai annetuista äänistä 25,88 prosenttia. Vaalien toisesta kierroksesta odotetaan kaksinkamppailua Ensemblen ja NUPESin välillä.

Radikaalioikeiston Kansallinen liittouma tuli kolmanneksi, saaden 18,68 prosenttia äänistä.

52,3 prosenttia äänioikeutetuista jäi kotiin ensimmäisenä vaalipäivänä.

Le Monden mukaan vaalien äänestysaktiivisuus jäi historiallisen alhaiseksi: yli puolet eli 52,3 prosenttia äänioikeutetuista jäi kotiin ensimmäisenä vaalipäivänä.

Vaalitapa hankaloittaa ennusteita



Vaikka NUPES onkin kärjessä ensimmäisen kierroksen jälkeen, ei sunnuntain tulos tarkoita välttämättä sitä, että yhdistyneen vasemmiston ehdokkaat saisivat lopulta eniten paikkoja kansalliskokoukseen. Le Monde ennustaa NUPESille 150-190 paikkaa, kun taas Macronin Ensemble olisi saamassa 255-295 paikkaa.

Syy ennusteiden epämääräisyyteen löytyy maan vaalijärjestelmästä: Ranskan kansalliskokouksen vaaleissa on 577 vaalipiiriä, joista kustakin valitaan yksi edustaja kansalliskokoukseen kaksivaiheisella kansanvaalilla.

Vaalitapa on suomalaisille tuttu presidentinvaaleista: ensimmäisellä kierroksella vastakkain ovat kaikkien puolueiden ehdokkaat, ja jos ehdokas saa yli puolet äänistä, hänet valitaan suoraan kansalliskokoukseen.

Jos yksikään ehdokkaista ei saa enemmistöä ensimmäisellä kierroksella, järjestetään toinen kierros, jossa ovat mukana ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet 12,5 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella.

Vaalitapa mahdollistaa taktisen äänestämisen, eli toisella kierroksella äänestäjät voivat päätyä kannattamaan tiettyä ehdokasta vain siksi, jotta toinen ehdokas ei tulisi valituksi. Paljon siis riippuu siitä, ketkä ovat vastakkain toisella kierroksella. Perinteisesti valituksi on tullut se, jota vihataan vähiten.

Ranskan kansalliskokousvaalien toinen kierros on määrä pitää sunnuntaina 19. kesäkuuta.

Kapuloita Macronin rattaisiin



NUPES on harvinainen yhteenliittouma, joka on tuonut Ranskan hajanaisen vasemmiston yhden lipun alle. Tuon lipun kantajana on 70-vuotias Jean-Luc Mélenchon, pitkän linjan vasemmistopoliitikko ja kolminkertainen presidenttiehdokas.

Kevään 2022 presidentinvaaleissa Mélenchon sai parhaan tuloksensa koskaan, 21,95 prosenttia äänistä. Mélenchon kannattajineen eivät jääneet lepäämään laakereilleen, vaan polkaisivat uuden kampanjan pystyyn kansalliskokouksen vaaleja varten. Tavoitteena oli saada saman sateenvarjon alle kaikki presidentti Macronin vasemmalle puolelle sijoittuvat liikkeet, jotteivat ne kilpailisi äänistä keskenään. Tästä ajatuksesta syntyi NUPES, jonka julkilausuttuna tavoitteena on tehdä Mélenchonista pääministeri.

NUPES tuskin onnistuu tavoitteessaan, mutta se voi tehdä presidentti Macronin toisesta kaudesta vaikean. Presidentin on helppo saada uudistuksiaan läpi kansalliskokouksessa, jos häntä tukevalla puolueella on enemmistö. Ensimmäisellä kaudellaan Macron pystyi hallitsemaan Ranskaa verrattain helposti, sillä häntä tukevilla ryhmillä oli hallussaan 346 paikkaa kansalliskokouksen 577 paikasta.

Vaikka NUPES pystyisi vaalien toisella kierroksella yllättämään ja saavuttamaan voiton, se tuskin pääsee suurimmaksi ryhmäksi kansalliskokouksessa. NUPESin voitto voi tarkoittaa sitä, ettei Macronilla ole toisella presidenttikaudellaan enää kansalliskokouksen enemmistöä takanaan. Se pakottaisi Macronin neuvottelemaan muiden ryhmien kanssa ja tekemään myönnytyksiä.

