Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kansanedustajan mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava palkkatasa-arvo-ohjelma.

Tänään kello 18:n jälkeen ratkeaa , syntyykö kunta-alalle uusi työehtosopimus vai jatkuvatko ja laajenevatko työtaistelut. Osapuolet antavat silloin vastauksensa valtakunnansovittelijan eilen tekemään sovintoesitykseen, joka koskee noin 420 000 palkansaajaa. Ensimmäisenä alkaisi hoitajalakon ensimmäinen vaihe perjantaina.

Sopimuskorotusten lisäksi alalla on vaadittu monivuotista palkkaohjelmaa. Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan palkkakysymystä ei voida ratkaista ilman, että myös valtio tulee peliin.

”Jos haluamme pitää hyvinvointivaltion pystyssä, emme voi enää odotella, että julkisen sektorin palkat saadaan kuntoon. Palkkatasa-arvo-ohjelma on välttämätöntä saada seuraavaan hallitusohjelmaan”, Hänninen kirjoittaa blogissaan tänään keskiviikkona.

Toisten poliitikkojen mielestä palkkakysymykset kuuluvat pelkästään työantajien ja työntekijöiden edustajien neuvottelupöytiin.

”Kuitenkin nämä ovat monesti samoja poliitikkoja, joille esimerkiksi Sipilän hallituksen kilpailukykysopimus, jolla kyykytettiin erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisia aloja, on täysin ok. Tässä on valtava ristiriita”, Hänninen toteaa.

Hänen mukaansa turvallisuudesta puhutaan nyt paljon.

”Kuka voi tuntea olonsa turvalliseksi maassa, missä yhteiskunnan yksi tukiranka, eli juurikin näiden töiden tekijät väsyvät ja lähtevät?”