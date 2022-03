Lehtikuva/Tomi Hirvinen

JHL:n ja JUKOn kitkerät kommentit ennakoivat sovintoesityksen hylkäämistä.

Yli 400 000 kunta-alan palkansaajan työehtokiista ratkeaa tänään illalla. Valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen tiistaina. Vastaukset sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä annetaan tänään kello 18. Sovintoesityksen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen kuin liitot ovat antaneet vastauksensa valtakunnansovittelijalle.

Jos sovintoa ei synny, hoitajaliittojen Tehyn ja SuPerin lakko alkaa perjantaiaamuna. Ensi vaiheessa se koskee 25 000 hoitajaa. Kahden viikon kuluttua lakko laajenisi koskemaan 40 000 hoitajaa 13 sairaanhoitopiirissä.

Työriidan piirissä on kaikkiaan 420 000 kunta-alan työntekijää. Tehyn ja SuPerin johto ei kommentoinut sovintoesitystä millään lailla, mutta JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoi, ettei sovintoesitys tue liiton asettamia tavoitteita hänen mielestään riittävällä tavalla.

Työnantaja on esimerkiksi kerännyt nimilistoja lakkoon osallistuvista Talentian jäsenistä tai kysynyt työntekijöiltä, ovatko nämä tulossa töihin lakkouhan alla olevina päivinä.

– JHL on vaatinut kuntiin ja hyvinvointialueille monivuotista palkkaohjelmaa ja kunnollisia palkankorotuksia ostovoiman lisäämiseksi. Lisäksi neuvottelutavoitteinamme on tällä neuvottelukierroksella ollut muun muassa paikallisen sopimisen kehittäminen sekä työaikajoustojen lisääminen kunkin elämäntilanteeseen sopiviksi.

JHL:n edustajisto arvioi sovintoesitystä näistä lähtökohdista tänään.

ILMOITUS

JHL edustaa noin kolmasosaa kunta-alan työntekijöistä. Liitto on vauhdittanut neuvotteluita lakoilla sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla, joista kolmas on alkamassa ensi viikolla. JHL on valmis laajentamaan ja lisäämään painostustoimia tarvittaessa.

Akavalaisen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelijat eivät esitä sovintoesityksen hyväksymistä. Tämä ei tietenkään sido JUKOn päättäjiä, sanoivat JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

”Sosiaalialan ammattilaiset kokeneet painostusta”



Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kertoo saaneensa kunta-alalla työskenteleviltä jäseniltään viestejä siitä, että osa lakkopaikkakuntien työnantajista on yrittänyt murtaa lakon ja painostaa työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi jäädä lakkoon.

Työnantaja on esimerkiksi kerännyt nimilistoja lakkoon osallistuvista Talentian jäsenistä tai kysynyt työntekijöiltä, ovatko nämä tulossa töihin lakkouhan alla olevina päivinä. Se on myös pyrkinyt ammattieettisiin syihin vedoten painostamaan jäseniä olemaan menemättä lakkoon.

– Muistutamme, että lakko on laillinen toimenpide. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi. Työnantaja ei voi myöskään kieltää osallistumasta lakkoon tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen työtaistelun ulkopuolelle, Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen sanoo.

Ensimmäiset lakot Talentian jäsenten osalta alkavat ensi viikolla, mikäli kunta-alalle ei saada neuvottelutulosta sitä ennen. Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroitukset Rovaniemelle, Jyväskylään, Turkuun ja Ouluun 6.–7.4.2022, Tampereelle ja Kuopioon 12.–13.4.2022 sekä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin 19.–25.4.2022. Toteutuessaan lakot sulkisivat päiväkoteja ja sosiaalipalveluita tietyin osin.

Yhdistymisvapaus ja sen oleellisena osana lakko-oikeus pohjautuu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauskäytäntöön. Vastaavasti Suomen perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus.

– Työntekijän ammattijärjestöjäsenyys on yksityisasia, jota ei saa tiedustella. Tässä tuntuu olevan työnantajapuolella paljon opittavaa. Lisäksi lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko, Laakkonen sanoo.