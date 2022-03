Antti Yrjönen

Laiha lohtu on, että keskustassa samanlainen möläyttelijä on nostettu peräti eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Vasemmistoliitto on päättäväisesti yrittänyt päästä eroon väärästä ja poliittisten vastustajien ruokkimasta mielikuvasta, että se olisi jonkinlainen Putinin Venäjän tukija Suomessa. Puheenjohtaja Li Andersson julkaisi eilen tiistaina Facebookissa historiakatsauksen siitä, miten asiat ovat oikeasti menneet.

Tiiviimpi katsaus on liikkunut sosiaalisessa mediassa jo muutamia viikkoja.

Vasemmistoliiton kannalta on onnetonta, että mielikuvaa Putin-mielisyydestä ruokitaan myös sen eduskuntaryhmän sisältä. Kansanedustaja Johannes Yrttiahon vastuuttomat puheet eilen Ilta-Sanomissa olivat taas bensaa poliittisten vastustajien sytyttämiin liekkeihin.

Vasemmistoliitto on käynnistämässä ulko- ja turvallisuuspoliittisten kantojensa tarkastelun täysin muuttuneessa tilanteessa Venäjän laittoman hyökkäyksen johdosta. Yrttiaholle asiassa ei ole uudessakaan tilanteessa mitään tarkasteltavaa: puolueen on lähdettävä hallituksesta, jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä.

Tämän voi vielä tulkita yhdeksi puheenvuoroksi alkaneessa keskustelussa vaikka siinä on – anteeksi nyt – vahva tuulahdus 1970-luvun taistolaisuudesta, jossa paremmin tietävällä etujoukolla oli johtopäätökset valmiina ilman mitään keskusteluakin.

ILMOITUS

Poliitikot pitäkööt näppinsä erossa journalismista



Suuremman vahingon Yrttiaho teki arvostelemalla Ylen teettämiä mielipidemittauksia Nato-jäsenyyden kannatuksesta. Uusimman kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannattaa Natoon liittymistä ja jäsenyyden kannattajia on vasemmistoliitossakin enemmän kuin vastustajia.

Yrttiaho ei ole IS:n mukaan vakuuttunut Nato-gallupeista.

– Kun tilanne on rauhallisempi, niin silloin saadaan tuloksia, jotka vastaavat paremmin kansalaisten pitkän ajan näkemystä. Olen Ylen hallintoneuvoston jäsen ja pidän vastuuttomana, että julkisen palvelun yleisradioyhtiö lähtee kriisin ja varsin vahvan informaatiovaikuttamisen kampanjoiden ollessa päällä tekemään viikoittaisia gallupeja.

Näin puhuu aito putinisti.

Näin puhuu aito putinisti. Venäjällä riippumattomat tiedotusvälineet leimattiin ulkomaisiksi agenteiksi ennen hyökkäystä Ukrainaan ja nyt ne on suljettu muutamaa vahvan sensuurin alla toimivaa lukuun ottamatta kokonaan.

Tätä ei haluta Suomeen. Poliitikkojen on pidettävä näppinsä irti journalistisista valinnoista ja sisällöistä, kuten Ylen hallintoneuvoston jäsen Saara Hyrkkö (vihr.) on tänään todennut.

– Yle ja kaikki muutkin mediat saavat tiedustella kansalaisten mielipiteitä eri aiheista niin usein kuin haluavat, eikä poliitikkojen tule siihen puuttua.

Länsimaisessa demokratiassa tämän pitäisi olla jokaiselle itsestäänselvyys. Vasemmistoliiton johto kiirehtikin ottamaan etäisyyttä Yrttiahon puheisiin, mutta riittääkö se, kun vahinko on jo syntynyt ja sitä epäilemättä käytetään puoluetta vastaan tulevissa keskusteluissa.

Kepu-johtaja syyllisti Ukrainan



Vasemmistoliitolle ehkä pieni lohtu on se, että Yrttiaho on muissa asioissa suhteellisen näkymätön takapenkkiläinen. Keskustassa vastaavanlainen möläyttelijä on nostettu peräti eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään panos Venäjän hyökkäyksestä käytävään keskusteluun ja suomalaisten Nato-kantojen muuttumiseen saatiin eilen Helsingin Sanomissa.

”Ukraina julkisesti oli niin sanotusti Nato-halukas. Heidän seurauksensa oli tuollainen. Geopoliittinen asema on sama kuin meillä. Nyt kun ihmiset katsovat niitä kuvia sodan kauheuksista […] se on ihan päivänselvää, että ihmisten kanta muuttuu. Ihmettelisin, jos ei muuttuisi.”

Näin Pylväs syyllisti Ukrainan itseensä kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Eduskunnassa täysin näkymätön Pylväs on aiemmin profiloitunut puhumalla turvapaikanhakijoista elintasosurffareina ja kannattamalla korkeakoulujen hajasijoittamista maakuntiin sillä, että se ilahduttaa maakuntien poikamiehiä.

Yrttiahon ja Pylvään luokattomat puheet ovat onneksi poikkeus, mutta silmiinpistävä sellainen. Eduskuntakeskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on kriisin keskellä arvokasta, vakavaa ja kansallista yhtenäisyyttä korostavaa. Tasokasta keskustelua käytiin viimeksi eilen.