Tuula Kärjen kolumnista (KU43/202) olin havaitsevani vastakkainasettelua. Asiat eivät ole niin yksioikoisia.

Koronapandemian puhjettua kesti noin vuoden, ennen kuin siihen kehitetty rokote tuli markkinoille. Ihmiset pysyttelivät kotona, kuten terveysviranomaisten ja valtiovallan taholta oli kehotettu tekemään. Hoitoon terveyskeskuksiin ei hakeuduttu. Ainakin täällä Savonlinnassa terveyskeskuksen käytävät kumisivat tyhjyyttään.

Nyt, kun pääministerimme suulla on todettu, että yhteiskuntaa tulisi avata, hakeutuvat ihmiset saamaan itse lykkäämäänsä hoitoa. Joten hoitojonot eivät ole pelkästään rokottamattomien syytä.

Syytettäessä rokottamattomia kärsimysten tuottamisesta muulle väestölle on syytä kysyä, miten vähemmän egoistinen on se ihminen, jonka yhtenä motiivina rokotuksen ottamiselle, oman terveytensä suojelemisen lisäksi, on koronapassin saaminen ja pääseminen ulkomaan lomamatkalle.

Auli Kivijärvi

Savonlinna