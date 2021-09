Lehtikuva/Roni Rekomaa

Maanantaina 6.9. PAM avaa pikalinjan, jolla kaikki pikaruokapaikkojen työntekijät voivat kertoa kohtelustaan ja ongelmista esimerkiksi palkkauksessaan.

Pikaruokaravintoloiden työntekijöiden kokemat epäkohdat eivät poistu tyhjillä lupauksilla, jyrisee PAM, jonka lähetti pari päivää sitten avoimen kirjeen Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmelalle. Tämän vastaus avoimeen kirjeeseen oli pettymys PAMin puheenjohtajalle Annika Rönni-Sälliselle.

PAM arvosteli avoimessa kirjeessään työvoiman väärinkäyttöä, vaati Hesburgeria kantamaan vastuun epäkohdista, ja varoitti syyllistämästä niistä väliporrasta. Rönni-Sällinen kysyi, kuinka yritys aikoo puuttua työntekijöiden esille nostamiin ongelmiin.

Jokaisen kanssa käydään tilanne henkilökohtaisesti läpi ja ryhdymme ratkaisemaan asioita.

Salmela kertoi vastauksessaan, että Hesburgerilla on ryhdytty selvitystyöhön epäkohtien tiimoilta ja että yrityksen johto ei syytä asiassa kenttäpäälliköitä tai ravintolahenkilökuntaa.

Vastaus ei vakuuta Rönni-Sällistä.Palvelualojen ammattiliitto PAM toteaa torstaina lähettämässään tiedotteessa, että se ei usko Hesburgerilta saadussa vastauksessa esitettyjen lupausten kohentavan yrityksen työntekijöiden työoloja. PAM ilmoittaakin aloittavansa tehostetut toimenpiteet pikaruokaravintolatyöntekijöiden ahdinkotilan korjaamiseksi.

”Olen hyvin harmissani”

– Salmelan ympäripyöreän vastauksen perusteella emme voi luottaa siihen, että asiat lähtisivät yrityksen sisällä paranemaan. Olen hyvin harmissani, ettei Hesburger pysty esittämään konkreettisia toimia epäkohtien poistamisesta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta, toteaa Rönni-Sällinen.

Julkisen keskustelun johdosta PAMiin on tullut yhteydenottoja sekä Hesburgerin että muiden pikaruokaketjujen työpaikoilta.

– Työpaikoilla ilmenneiden ongelmien laajuus on yllättänyt myös meidät. Tilanteet on selvitettävä perinpohjaisesti ja työntekijöiden kaltoinkohtelulle on saatava stoppi. Siksi aloitamme tehostetut toimenpiteet koko pikaruoka-alan työntekijöiden kokemien epäkohtien korjaamiseksi, Rönni-Sällinen kertoo.

Ongelmat esiin pikalinjalla, sitten etsitään ratkaisut

PAM aloittaa pikaruoka-alan tehostetut toimenpiteet maanantaina 6.9. avattavan pikalinjan kautta. Linjalla alan työntekijä voi esimerkiksi kertoa kokemuksistaan ja ongelmistaan palkoissa, työvuoroissa, työturvallisuudessa, työhyvinvoinnissa tai kohtelustaan.

Pikalinja on avoin kaikille pikaruokaravintoloissa työskenteleville riippumatta työpaikasta tai siitä, onko PAMin jäsen.

– Jokaisen kanssa käydään tilanne henkilökohtaisesti läpi ja ryhdymme ratkaisemaan asioita, korostaa Rönni-Sällinen.