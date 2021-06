Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Li Andersson nousemassa ääniharavaksi.

Vasemmistoliitto on Helsingissä nousemassa kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, kun ennakkoäänet on laskettu . Myös Turussa vasemmistoliitto on kiinni kolmostilassa ohi vihreiden, kun 64,4 prosenttia äänistä on laskettu.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kamppailee suurimmasta äänisaaliista SDP:n Aki Lindenin kanssa. Molemmilla on runsaasti yli 3 000 ääntä, mutta Andersson meni illan kuluessa ohi.. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on alle 1 500:ssa.

Toisena vasemmistoliittolaisista Turussa on Timo Furuholm.

Espoossa vasemmistoliitto on pitämässä kolme paikkaansa. Eniten ennakkoääniä sai Tiina Ahlfors.

Tampereella vasemmistoliitto on käytännössä viime vaalien tuloksessa. Kärjessä on Ulla-Leena Alppi ja kakkosena Liban Sheikh. Pormestariehdokas Minna Minkkinen on kolmantena.

Myös Vantaalla vasemmistoliiton kannatus on ennallaan. Äänissä alkuillan ykkönen on Jussi Saramo. Uutena valtuustopaikassa ova kiinni lähihoitaja Funda Demiri ja tutkija Elina Nykyri.

Oulussa vasemmistoliitto on kärsimässä runsaan prosenttiyksikön tappion, mutta jatkamassa kolmanneksi suurimpana. Ylivoimainen ääniharava on Hanna Sarkkinen.

Jyväskylässä vasemmistoliitto on tekemässä pienen voiton. Biologian opiskelija Matleena Käppi on alkuillasta saanut eniten ääniä.

Lahdessa vasemmistoliitolle ennustetaan yhden paikan menetystä. Elisa Lientola on listalla ykkösenä.

Kuopiossa vasemmistoliitolle ennustetaan yli kahden prosenttiyksikön ja yhden paikan tappiota. Alkuillan ääniharava on Laura Meriluoto.

Porissa huomio kiinnittyy SDP:n kannatuksen laskuun 4,5 prosenttiyksiköllä, millä se menettäisi kolme paikkaa. Porissakin vasemmistoliiton kannatus on ennallaan. Kärjessä ovat Raisa Ranta ja Tapio Furuholm.

Vasemmistoliitto on kello 21:n jälkeen kiinni 543 valtuustopaikassa, missä olisi 115 paikan menetys viime vaaleista.