Antti Yrjönen

Minja Koskela on vasemmistoliiton ykkönen ennakkoäänissä.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen on todennäköisesti Helsingin seuraava pormestari. Kaula vihreisiin on suuri, kun noin 30 prosenttia äänistä on laskettu. Kokoomuksen kannatus on liki 30 prosenttia, vihreiden 21,7.

Vasemmistoliitto on tekemässä kovan tuloksen. Se on Helsingissä ääntenlaskennan alkuvaiheessa kolmantena 13,8 prosentilla, missä olisi 2,6 prosenttiyksikön ja kahden paikan voitto.

SDP on menettänyt kannatustaan ja 11,3 prosentissa. Perussuomalaiset on vielä RKP:nkin takana 7,2 prosentissa.

Vasemmistoliitossa Minja Koskela on tekemässä hurjan tuloksen. Hänellä on alkuillasta 2 562 ääntä. Paavo Arhinmäki sai 1 088 ennakkoääntä ja Veronika Honkasalo 938.