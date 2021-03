Lehtikuva/Markku Ulander

Vasemmistoliitto, vihreät ja RKP pohtivat suhtautumistaan liikkumisrajoituksiin illalla.

Hallitus jatkaa tänään kolmatta päivää neuvotteluja mahdollisista liikkumisrajoituksista koronaepidemian taltuttamiseksi. Kahden rauhallisemman päivän Suomessa raportoitiin tänään taas yli 800 uutta tartuntaa. Tarkka luku on 803.

Liikkumista rajoitettaisiin pahimmalla epidemia-alueelle eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Turussa.

Helsingin Sanomien mukaan liikkumisrajoituksia esitettäisiin enintään kolmeksi viikoksi kerrallaan ja niiden rikkomisesta voisi saada sakon.

HS kertoo, että eilisen jälkeen suunnitelmaa viilataan nyt niin, että siitä poistetaan kielto poistua omasta pihapiiristä ilman laissa säädettyä perustetta. Uudessa versiossa liikuntaa voisi mennä harrastamaan myös muualle kuin kodin lähipiiriin, mutta ajan viettäminen esimerkiksi kauppakeskuksissa kiellettäisiin, samoin vierailut seurustelemaan ystävien kotiin.

Liikkumisrajoituksiin tulisi suuri joukko poikkeuksia. Töissä, ruokakaupassa, apteekissa, postissa, pankissa sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa saisi käydä ja Alkot jäisivät auki.

ILMOITUS

Liikkumisrajoituksiin kielteisesti suhtautuvat hallitusryhmät vasemmistoliitto, vihreät ja RKP käsittelevät asiaa ennen kuin hallitus jatkaa neuvotteluja asiasta taas illalla.

Maskipakkoa ollaan säätämässä



Myös maskipakko ollaan säätämässä, kertoo MTV:n uutiset . Se koskisi vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneitä sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on paikalla muita kuin samaan talouteen kuuluvia ihmisiä. Maskia ei tarvitse edelleenkään käyttää, jos terveydelliset syyt estävät sen.

Maskirikkomuksista on kaavailtu 40 euron rikesakkoa.

MTV:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja sosiaali- ja terveysministeriö STM tekivät eilisissä neuvotteluissa hyvin selvästi ja jopa dramaattisesti selväksi sen, että uudet rajoitukset ovat välttämättömiä. THL:n arvion mukaan liikkumisrajoitus vähentäisi kontakteja 25 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marin sanoi tiistaina , että kaikkien edellytysten on oltava kunnossa, jotta liikkumisrajoituksia voidaan säätää.

– Kyse on käytännössä siitä, onko tämän kaltaisiin toimenpiteisiin välttämätöntä ryhtyä vai ei. Meillä on THL:n selvä arvio asiasta. Heidän näkökulmansa on, että tämän kaltaiset rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi. Mutta se kysymys, joka vielä on auki kuuluu, onko se välttämätöntä myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Mikäli molemmat elementit eivät toteudu, epäilen ettei eduskuntaan anneta tällaista esitystä. Tämän pitää olla välttämätöntä kaikista näkökulmista, Marin sanoi ennen eilisiä puoleen yöhön jatkuneita neuvotteluja.

Suomessa vähiten koronakuolemia



Kaiken keskellä on syytä muistaa Suomen loistavan edelleen epidemian hallinnassa. Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämässä laskurissa Suomessa on neljän lilliputtimaan jälkeen vähiten koronakuolemia maailmassa. Eilisen tilanteen mukaan niitä oli 0,18 miljoonaa asukasta kohden.

Suomea paljon kovempia rajoituksia jo kuukausia ylläpitäneen Saksan luku oli 2,35 ja Ranskan 3,65.