Hallitus voi tänään päätyä myös siihen, että esitystä ei anneta eduskunnalle.

Hallitus jatkaa kello 18 neuvotteluja mahdollisista liikkumisrajoituksista. Sitä ennen hallitus kertoo tilanteesta oppositiolle, joka ei pidä liikkumisrajoituksia tarpeellisina.

Pääministeri Sanna Marin kertoi ennen neuvotteluja, että hallitus voi päätyä myös siihen, ettei esitystä anneta eduskunnalle. Kaikkien edellytysten on pitää täyttyä, että liikkumisrajoituksiin voitaisiin mennä.

– Kyse on käytännössä siitä, onko tämän kaltaisiin toimenpiteisiin välttämätöntä ryhtyä vai ei. Meillä on THL:n selvä arvio asiasta. Heidän näkökulmansa on, että tämän kaltaiset rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi. Mutta se kysymys, joka vielä on auki kuuluu, onko se välttämätöntä myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Mikäli molemmat elementit eivät toteudu, epäilen ettei eduskuntaan anneta tällaista esitystä. Tämän pitää olla välttämätöntä kaikista näkökulmista.

Arvioinnin paikka mahdollisista liikkumisrajoituksista on Marinin mukaan tänään. Jos kaikki edellytykset eivät täyty, yksikään hallituspuolue ei ole hänen arvionsa mukaan valmis antamaan esitystä eduskunnalle.

Marin sanoi, että nyt on todellisuudessa kyse kontaktien rajoittamisesta sisätiloissa vaikka asiasta puhutaan liikkumisrajoituksina.

THL:n arvio on se, että liikkumisrajoituksilla voitaisiin vähentää kontakteja 25 prosenttia. Marinin mukaan tällä hetkellä iso ongelma ovat kodeissa tapahtuvat sosiaaliset kontaktit.

– Me emme pääse näihin käsiksi oikeastaan millään muulla tavalla kuin vetoamalla kansalaisiin ja sen me olemme jo tehneet. Se ei ole auttanut riittävässä määrin.