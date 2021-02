Lehtikuva/Timo Aalto

Lotta Laaksonen on esittänyt Kansan Uutisissa (12.2.) todella vanhoja tietoja turpeen käytöstä Suomessa. Puuttumatta mielipidekirjoituksen muihin virheisiin mm. tuulivoiman tuotannon ja turpeen suhteesta tai verotuesta, haluaisin oikaista tuon turpeen käyttöä koskevan erittäin suuren virheen, mihin mielipidekirjoitus perustuu. Hänen mukaansa turvetta poltetaan Suomessa 25 miljoonaa kuutiometriä eli energiana noin 25 TWh. Tuo määrä turvetta käytettiin vuonna 2010, minkä jälkeen kulutus on liki puolittunut.

Vuonna 2020 turvetta käytettiin energiaksi hieman alle 12 miljoonaa kuutiota. eli alle puolet Laaksosen esittämästä määrästä. Kysyntä laskee nyt noin 20 prosenttia vuodessa. Kuluvan vuoden ennuste turpeen käytölle on noin 10 miljoonaa kuutiota. Samaa tahtia laskevat turpeen päästöt. Päästöt eivät siis ole henkilöautoliikenteen päästöjä suuremmat vaan selkeästi pienemmät. Minkään muun toimialan päästöt eivät ole laskeneet viidessä vuodessa yhtä paljoa kuin turvetoimialan.

Suomen hallituksen tavoite on, että energiaturpeen käyttö puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Nyt näyttää siltä, että turpeen käyttö puolittuu jo vuonna 2023. Turvetta käytetään ja tarvitaan vielä vuosia turvaamaan Suomessa erityisesti kaukolämmön saanti ja myös sähkön tuotanto erittäin kylminä jaksoina. Turve on tärkeä polttoaine Suomen huoltovarmuuden kannalta. Viime viikot ovat osoittaneet, että monina pakkaspäivinä tuontisähkön osuus on jopa 40 prosenttia sähkön kokonaiskäytöstä.

Ahti Martikainen

johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy

