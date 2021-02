Lehtikuva/Timo Aalto

Päättymäisillään on kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi. Tässä perusteluni miksi allekirjoitin aloitteen:

Turvekerros kasvaa alle millin vuodessa. Soiden ojituksella on biodiversiteettiä heikentävä, vesistöjä rehevöittävä ja happamoittava vaikutus. Suot ovat tärkeä vesivarasto ylläpitämään tarvittavaa ilmaston kosteutta ja tasaamaan tulvahuippuja. Kaivuun aiheuttama tuhoutuminen on lopullista.

Toteutuessaan päätös kattaa sellaisenaan 40 prosenttia Suomen päästötavoitteista. Se on avain kestävään energiapolitiikkaan. Energiateollisuus on kehittymässä vähäpäästöisempään suuntaan uusiutuvien energiamuotojen avulla.

Turpeen energiakäytön päästöt ovat yli 7 miljoonaa tonnia. Se on lähes 40 prosenttia hallituksen yhä puuttuvasta 19 miljoonan tonnin ilmastopäästöjen vähennystavoitteesta. Osuus Suomen energiantuotannosta on vain 4,5 prosenttia. Vertailun vuoksi: henkilöautoliikenteen päästöt ovat noin 6 miljoonaa tonnia.

Vaihtoehtoja ovat uusiutuvat energianlähteet. Tuulivoimalan vuotuinen tuotto vastaa noin sataa rekkalastia turvetta, kun yhden rekan tilavuus on noin sata kuutiometriä. Tällä hetkellä Suomessa poltetaan turvetta noin 25 miljoonaa kuutiometriä eli 250 000 rekka-autollista vuodessa.

Suomen kalliossa on hyödynnettävissä maalämpöä alle 200 metrin syvyydessä energiamäärä, joka vastaa Suomen tuhannen vuoden energiankulutusta. Tuulivoimasta ja vesivoimasta on tiettyinä aikoina jopa ylituotantoa. Talvikauden kulutuspiikki on ratkaisevassa asemassa energiantuotantoa suunniteltaessa. Kiinaan myytävästä sellusta tulisi jyvittää energiapuuta talvipolttoon.

Viime vuonna turpeen poltto sai verotukea 172 miljoonaa euroa. Työvoimapoliittisesti toiminnan jatkaminen ei ole perusteltua. Vuodesta 2017 ei uusille tuulivoimaloille enää ole maksettu valtion tukia, sillä ne kannattavat markkinaehtoisestikin. Aurinkovoiman kanssa ne ovat nykyään elinkaaritarkastelussa halvimmat sähköntuotannon muodot työllistäen tuhansia ihmisiä.

Lotta Laaksonen

Parainen