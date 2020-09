Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallituspuolueet ihmettelivät, millaiseen paperiin koko oppositio on laittanut nimensä.

Välikysymykseen vastannut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kysyi , pystyisikö oppositio muodostamaan yhteisen hallituksen tältä pohjalta.

Samaa ihmeteltiin hallituspuolueiden puheenvuoroissa, koska välikysymyksen perimmäinen tavoite on hallituksen kaataminen.

– Kun välikysymyksen lukee, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että nyt te, arvoisa edustaja Orpo, olette lähteneet puolueinenne vastuuttoman pelin politiikan tielle – ja saaneet siihen myös muun opposition mukaan, keskustan Antti Kurvinen sanoi.

– Välikysymyksen tavoite on aina kaataa hallitus. Siksi haluankin kysyä: oletteko edustaja Orpo valmiita liittymään yhteiseen, Jussi Halla-ahon I hallitukseen tämän välikysymyksen asialistan pohjalta?

Kurvinen arvioi kokoomuksen toimivan koko opposition haamukirjailijana.

– Oletteko te, arvoisa edustaja Jussi Halla-aho, edes lukeneet, mihin paperiin nimenne annoitte? Nyt Kokoomuksen vanavedessä vaaditte kriisin keskellä sosiaaliturvan leikkauksia. Mitähän työmies Putkonen tuumaa tästä?

Halla-aholta Kurvinen kysyi, onko valmis ryhtymään pääministeriksi ja ottamaan kokoomuksen hallitukseensa.

– Täytyy myös ihmetellä teitä edustajat Sari Essayah ja Päivi Räsänen, miten Kristillisdemokraatit ovat mukana välikysymyksessä, jossa ajetaan kotihoidon tuen romuttamista. Ei olisi uskonut.

”Perussuomalaiset täysverinen oikeistopuolue”



Myös SDP:n mukaan opposition välikysymys näyttää puhtaasti kokoomuksen ja puheenjohtaja Orpon käsialalta.

– Välikysymyksen keskeinen kritiikki on se, että hallitus on jättänyt valtaosan valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän muistion ehdottamista työllisyystoimista huomiotta. Toisin sanoen, oppositiopuolueet kritisoivat hallitusta siitä, että se ei toteuttanut VM:n virkamiesmuistion ehdotuksia, Niina Malm sanoi.

– Ei ole mikään uutinen, että kokoomus ajaa kovia leikkauksia palkansaajille ja työttömille. Suuri yllätys sen sijaan on, että nyt myös Jussi Halla-ahon perussuomalaiset siis vaativat hallitukselta muun muassa vuorotteluvapaan leikkaamista, eläkeputken poistoa ilman minkäänlaista turvan vahvistamista, tuntuvia leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja leikkaamista työttömien eläkkeistä.

Palkansaajilta leikatut rahat perussuomalaiset käyttäisivät veronkevennyksiin.

– Tämäkö on teidän kiitos koronakriisin keskellä kamppaileville palkansaajille ja työttömille? Johtopäätös on selvä: ääni perussuomalaisille, on ääni kokoomuslaiselle talouslinjalle. Halla-ahon perussuomalaisista on viimeistään nyt kuoriutunut täysiverinen oikeistopuolue.