Lehtikuva/Vesa Moilanen

Välikysymyksen tarkoitus on kaataa hallitus. Valtiovarainministeri kysyi, pystyisikö oppositio muodostamaan uuden.

Hallitus vastasi keskiviikkona opposition välikysymykseen taloudesta ja työllisyydestä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi hallituksen jakavan opposition huolen valtion velkaantumisesta ja alijäämästä.

– Mutta arvoisat välikysyjät, ei Suomi nouse kauhuskenaarioita maalailemalla, perheiden valinnanvapautta kaventamalla tai ajamalla kunnat veronkorotusten tai koulutusleikkausten tielle.

– Hallituksella on Suomen ja suomalaisten selviytymiskeinoista toinen käsitys. Niin terveyden kuin taloudenkin näkökulmasta Suomi on pärjännyt maailmanlaajuisen epävarmuuden oloissa tähän asti hyvin. Hallitus tekee uudistuksia yhteistyössä elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kuntien kanssa niin, että kestävä kasvu on turvattu myös pitkällä aikavälillä.

Vaikka asia on tärkeä, kysymyksen arvoa vähentää Vanhasen mukaan ”asioiden tarkoituksellinen irrottaminen yhteyksistään”.

– Välikysymyksen tarkoitus on kaataa hallitus ja muodostaa uusi hallitus. Jää kuitenkin epäselväksi, onko välikysymyksen allekirjoittaneilla kansanedustajilla ja heidän puolueillaan mitään yhteistä linjaa, joka tarjoaisi vaihtoehdon hallituksen talouspolitiikalle, valtiovarainministeri sivalsi.

– Te annatte ymmärtää, että te kannatatte virkamiesten esityksiä 60 000 työpaikkaan. Sen lisäksi veronalennuksia ja nostatte esiin myös työllisyysperusteilla tehtävän perhevapaauudistuksen eli kotihoidon tuen romuttamisen. Minusta perusteltu kysymys on, onko teillä kyky muodostaa uusi hallitus, joka täyttää nämä kaikki. Opiskelijoiden etujen karsimisen, koko varhaisen eläkkeelle siirtymisen putkiston poistamisen, työttömyysturvan leikkaamisen?

– Ovatko oppositiopuolueet valmiita siihen, mihin annatte tällä välikysymyksellä mielikuvan?