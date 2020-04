Lehtikuva/Viena Kytöjoki

Kommentti: Työttömyyskorvaushakemusten ruuhkat ovat räjähtämässä käsiin. Moni uhkaa jäädä vaille toimeentuloa viikkojen ajaksi ja yleisen työttömyyskassan jäsenet jopa kuukausiksi.

Moni nyt koronaepidemian vuoksi lomautetuista saattaa olla työttömänä ensimmäistä kertaa. Moni heistä hämmästyy paperin pyörityksen määrää, joka liittyy työttömyysturvan hakemiseen. Ellei hakemusprosesseja virtaviivaisteta pikaisesti.

Työttömyysturvan byrokratian purkaminen on jäänyt puolitiehen, vaikka siitä on puhuttu jo 1990-luvulta lähtien. Marinin hallituksen tavoitteena on purkaa työttömyysturvan byrokratiaa osana sosiaaliturvan uudistamista.

Tähän hätään hallitus voi tehdä vain tilapäisiä muutoksia samaan tapaan, kuten poikkeusolojen vuoksi helpotettiin lomautusmenettelyä.

Työttömyyskassat ovat ennen näkemättömän ruuhkan edessä.

Työttömien määrä kasvaa päivittäin

Uusia asiakkaita ilmoittautuu TE-toimistoissa ennätysmääriä, kun koronavirusepidemian vuoksi lomautetut tai muuten ilman työtä jäävät hakevat työtä.

Maaliskuun loppuun mennessä koronaviruksen takia uusia lomautetuiksi ilmoittautuneita oli runsaat 17 000 ja uusia työttömiä oli lähes 6 000.

Koronaepidemiasta aiheutuvien lomautettujen määrän arvioidaan nousevan yli 300 000:een. Tämäkään ei ole katto, jos epävarmuutta lisäävät ja kulutusta taklaavat poikkeusolot jatkuvat pitkälle alkukesään.

Myös poikkeusolojen jälkeen eletään pitkään epävarmuuden aikaa. Uskaltavatko nekään ihmiset kuluttaa, joilla olisi varaa? Vai jatketaanko säästöliekillä vielä poikkeusolojen jälkeenkin?

Loimaan kassa kriisissä

Yleinen työttömyyskassa YTK – kansan kielellä Loimaan kassa – on jo sulkenut puhelimensa ja asiakaspalvelupisteensä Loimaalla ruuhkien vuoksi.

Yhteyttä voi ottaa vain verkon kautta. Työttömyyskassassa on noin viidennes Suomen palkansaajista eli yli 460 000 työntekijää.

YTK on ilmoittanut pari päivää sitten, ettei YTK nykylainsäädännön puitteissa pysty suoriutumaan tulossa olevasta lomautusten suuresta määrästä. Jäsenistölleen tekemien kyselyjen perusteella YTK:ssa odotetaan huhtikuun aikana yli 100 000 korvaushakemusta.

Kassa tunnustaa, että sen resursseilla ja nykylainsäädännön mukaan toimiessa ”ihmisten perustuslaillinen oikeus sosiaaliturvaan vaarantuu”.

Toimitusjohtaja Sanna Alamäki ilmoittaa kassan sivuilla, että ennakoitu hakemusmäärä saadaan käsiteltyä ensi vuoden alkuun mennessä.

– Jos kolminkertaistamme käsittelijöiden määrän, olisi käsittelyaika rekrytoinnin ja perehdytyksen jälkeen yli 100 päivää, mikä yhä ylittää lainsäädännössä asetetun 30 päivän rajan päätösten antamiselle, todetaan kassan sivuilla.

YTK:n kertoo lisäresurssin tarpeensa olevan vähintään 150 henkilöä.

”Raha ei ratkaise yksin ongelmaa”

Lomautettujen määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla etenkin palvelualoilla. Palvelualojen ammattiliiton (PAM) järjestöjohtaja Risto Kalliorinne arvioi tällä viikolla KU:n verkkolehdessä työttömyyskorvausta hakevien määrän olevan ”viisinumeroinen luku”.

– Raha ei ratkaise yksin tätä ongelmaa, suuri huoli on etuuskäsittelijöiden saannissa.

Ravintoloiden sulkeminen lauantaina tuo rytinällä alan työntekijöitä työttömyysturvan piiriin. PAMissa on varauduttu tuleviin ruuhkiin palkkaamalla etuuskäsittelijöitä ja virtaviivaistamalla hakuprosessia.

Myös TE-toimistot hakevat lisää työntekijöitä. Esimerkiksi Uudellamaalla haetaan sataa uutta työntekijää.

Kunnissa huoli työttömistä

Lomautuskynnyksen alentaminen tuo ruuhkan TE-toimistoihin ja työttömyyskassoille yhtenä sumana juuri huhtikuun aikana. Koronaepidemian johdosta lomautusneuvottelujen aikaa on lyhennetty, ja lomautus voi alkaa normaalia nopeammin.

Koronalomautettujen lisäksi on hoidettava muutkin asiakkaat. Kunnissa on noussut samaan aikaan huoli muiden vaikeasti työllistettävien asemasta TE-toimistojen asiakkaina. Poikkeustila on pakottanut kuntia ja TE-toimistoja tiivistämään yhteistyötään.

Kunnat ovat itsekin pulassa. Noin 20 000 kuntatyöntekijän pelätään joutuvan lomautetuksi, jos hallitus ei päätä mittavasta kuntien tukipaketista ensi viikon kehysriihessä. Kuntatyönantaja on arvioinut lomautusten nousevan jopa 40 000 työntekijään.