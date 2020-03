Antti Yrjönen

Ravintoloiden sulkeminen koronavirusepidemian johdosta aiheuttaa ennen näkemättömän määrän lomautuksia palvelualoilla.

– Lomautukset iskevät PAMiin tosi lujaa. Hakijoita tulee valtavasti, puhutaan viisinumeroisesta luvusta. Taloudellisesti olemme varautuneet, ja taloudellisesti kestetään. Suuri huoli on, miten hakemusten suma pystytään purkamaan. Hakemukset käsitellään yksitellen, ja tähän tarvitaan työntekijöitä, kertoo Palvelualojen ammattiliiton (PAM) järjestöjohtaja Risto Kalliorinne.

PAMin työttömyyskassa on jo rekrytoinut lisätyöntekijöitä ja on virtaviivaistamassa työttömyyskorvauksen hakukäytäntöjä.

Kalliorinne pitää hyvänä hallituksen päätöstä 20 miljoonan euron tuesta työttömyyskassoille. Tällä hetkellä PAMissakin on vaikea arvioida hakemusten määrää, mutta Kalliorinteen mukaan ”viisinumeroisesta luvusta puhutaan”.

Koronaepidemian johdosta lomautusneuvottelujen aikaa lyhennettiin ja lomautus voi alkaa normaalia nopeammin.

– Raha ei ratkaise yksin tätä ongelmaa, suuri huoli on etuuskäsittelijöiden saannissa.

PAM pelastamassa työpaikkoja

Hallitus on vedonnut ravintoloiden, kuppiloiden ja erilaisten ravitsemusliikkeiden sulkemisen puolesta. Eduskunta hyväksyi viime viikolla ravintoloiden sulkemisen.

Eduskunta edellytti hallitukselta sulkemisesta aiheutuneiden vahinkojen korvausten täsmentämistä. Asia on tänään hallituksen käsittelyssä.

PAMissa varauduttiin ravintola-alan työnantajien vaikeuksiin sopimalla työnantajien kanssa poikkeuksellisista menettelyistä.

– Me näimme, että tämä on niin totaalinen tilanne, että päätökset ovat perusteltuja työntekijöiden kannalta.

– Työntekijät ymmärtävät, että jos asiakkaita ei ole, ei tule tulojakaan, toteaa Kalliorinne.

Toimitilavuokrat saattavat ajaa ravintolan nurin

Hän huomauttaa, että palkkojen ohella toimitilakustannukset ja vuokrat ovat toinen iso menoerä.

– Toivon ravintolatilojen omistajilta eli vuokranantajilta ymmärtämystä ravintola-alan kriisiin. Mahdoton tilanne, jos suurta vuokrabisnestä pyörittävät eivät anna mitään armoa näille ravintoloille.

– Toimitilakustannuksista saattaa tulla niin suuri ongelma, että ne ajavat yrityksiä alas eikä työntekijöillä ole työpaikkoja, joihin palata lomautusten jälkeen, sanoo Kalliorinne.

Kalliorinteen mukaan kiinteistöbisnestä pyörittävät eivät voi jäädä koronatalkoiden ulkopuolelle.

PAMissa eletään hektistä aikaa

PAMissa kriisiaika näkyy jäsenpiikkinä.

– Moni joka ei ole aikaisemmin kokenut tarvitsevansa ammattiliittoa on hakeutunut nyt jäseneksi, kertoo Kalliorinne.

Palvelujen kysyntä on kasvanut koronaepidemian aikana. Liitto on avannut uusia palvelevia puhelinlinjoja ja nettipalveluja on voimakkaasti lisätty.

– Esimerkiksi puhelinlinjalla saattaa tulla kymmenkertainen määrä kyselyjä normaaliin verrattua.

Luottamusmiehet ja jäsenet ovat kyselleet neuvoja, ja kysymyksiä sateli jo ennen tietoa laajoista lomautuksista.

– Tähän asti olemme selvinneet hyvin. Huhti-toukokuussa yritämme taklata hakemuspiikin, sanoo Kalliorinne.