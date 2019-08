Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kommentti: Perussuomalaisten puheenjohtaja hillitsee itsensä livenä, mutta ei somessa.

Politiikasta työkseen kirjoittavan on seurattava eri puolueiden kannanottoja ja yleistyneitä verkkolähetyksiä, joissa poliitikot puhuvat suoraan kuulijoilleen ilman tiedotusvälineiden suodattimia ja tulkintaa. Torstaina oli vuorossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous Joensuussa. Sen ensimmäisen päivän ohjelmassa ei ollut juuri muuta kuin puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puhe, joka striimattiin kaikkien nähtäväksi.

On sisällöstä mitä mieltä tahansa, Halla-ahosta on tullut hyvä puhuja. Paljon parempi kuin omahyväisyydestä halkeamaisillaan ollut edeltäjänsä Timo Soini. Halla-ahon puhe ei ole voimakasta eikä retorisen räiskyvää, mutta asia tulee selväksi. Hän ei enää pälyile ympäriinsä eikä punastele ollessaan julkisuudessa. Esiintyminen on rauhallista ja varmaa.

Kevään vaalikeskusteluissakin nähtiin, että Halla-aho pystyy lähes malttamaan mielensä mediajulkisuudessa.

Somessa piru pääsee irti.

Blogilla maineensa luonut puheenjohtaja on siirtynyt pääasiassa Facebookiin ja Twitteriin, ja kuuluu niissä öyhöttäjien eturiviin. Kontrasti Joensuussa puhuneeseen puoluejohtajaan ei voisi olla suurempi, kun hän sosiaalisessa mediassa yllyttää kannattajiaan jopa yksityisten kansalaisten kimppuun. Nykykielellä maalittaa.

Vaihtoehto totuuksille



Joensuussa Halla-aho sanoi median ja muiden puolueiden tietävän, että ”me olemme ainoa todellinen vaihtoehto vallitseville totuuksille”.

Oikeammin olisi sanoa, että perussuomalaiset on vaihtoehto totuuksille. Mestari itse on antanut tästä näyttöjä viime päivinäkin.

Jo alkuviikolla tuli käsiteltyä Porvoon ampumistapausta, jossa perussuomalaiset Halla-ahon johdolla kylvivät epäluottamusta poliisiin.

Jos tiedotustilaisuuden tarkoitus on "oikaista huhuja", miksi epäillyistä ei kerrota yhtään mitään? Samalla tiedottamistyylillä varmistettiin Haagan kunniapuukottajan pakeneminen maasta. — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) August 25, 2019

”Haagan kunniapuukottajalla” Halla-aho vihjaisi kannattajilleen, että poliisi ei halua kertoa epäiltyjen tuntomerkkejä julkisuuteen, koska ampujat liittyvät jotenkin maahanmuuttoon.

Kyllähän he sitten liittyivätkin, suomalaisten muuttoon Ruotsiin. Kun epäillyt paljastuivat Granholmin veljeksiksi, perussuomalaisten tanssi rikospaikalla loppui kuin seinään. Haluttu vaikutus oli kuitenkin jo saatu aikaan. Puolueen uskollisille seuraajille jäi mieleen, että jotain hämärää tässä oli.

Sisäministeriä vääristelemässä



Maanantaina Halla-aho levitti Iltalehden valeuutista, jonka mukaan sisäministeri Maria Ohisalo olisi sanonut turvapaikan hakemisen olevan oikeus, joka menee kaiken muun edelle.

Nuorten arabi-, afgaani- ja somalimiesten oikeus tulla Suomeen ilman papereita ja notkua täällä tyhjän panttina veronmaksajien rahalla on oikeus, joka menee kaiken muun - kuten suomalaisten turvallisuuden - edelle?https://t.co/RAA0YVkkdd — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) August 26, 2019

Ohisalo ei sanonut näin, vaan että ”turvapaikan hakeminen on perusoikeus maailmanlaajuisesti”. ”Kaiken muun edelle” -sanat lehti keksi omasta päästään jutun verkkoversioon. Virheellistä otsikkoa ei ole korjattu vieläkään.

Jokainen joka luki itse jutun, pystyi helposti toteamaan, että otsikko on hatusta vetäisty. Halla-aho kuitenkin kiihotti kannattajiaan valeuutisella, koska se sopii niin hyvin hänen ja puolueensa agendaan.

Iltalehdellä oli varaa myöntää, että otsikossa on virhe. Halla-aho ja muut asialla elämöineet perussuomalaiset eivät ole oikaisseet omaansa. Haluttu vaikutus saatiin taas: vihreä sisäministeri panee turvapaikan hakijoiden oikeudet suomalaisten edelle.

Lakia voi myös noudattaa



Perussuomalaisten kesäkokouksen kärkiuutisiksi nousivat poliisien määrän lisääminen ja vaatimus kiihottaminen kansanryhmää vastaan -lain muuttamiseksi. Perussuomalaisilla on sen nojalla useita tuomioita ja uusia tutkintoja käynnissä heidän lisäkseen Päivi Räsäsestä (kd.) ja Hussein Al-Taeesta (sd.).

Monet ovat puheen jälkeen huomauttaneet, että kaikki muut paitsi perussuomalaiset pystyvät puhumaan maahanmuutosta joutumatta rikostutkinnan kohteeksi. Näin esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki:

Jussi Halla-aho on ilmeisesti linjannut, että maahanmuutosta pitää pystyä puhumaan ilman syytteitä ja ettei ”vihapuhepoliiseja” tarvita. Olen samaa mieltä Halla-ahon kanssa! Toivottavasti persujen kansanedustajat ja kannattajat ymmärtävät asian ja lopettavat törkypuheensa. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) August 30, 2019

Maahanmuutosta puhuminen ilman vihaa kärjistävää retoriikkaa ei kuitenkaan ole sitä, mitä perussuomalaiset havittelevat. He haluavat muuttaa toimivaa lakia, eivät omaa käyttäytymistään. Siksi eduskunnassa on syyskaudella luvassa paljon uhriutumista sananvapaudesta, jota siis kaikki muut osaavat käyttää nykyisenkin lain puitteissa.