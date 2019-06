Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vaikutukset työllisyyteen voivat olla jopa negatiivisia.

Viikon koossa olleen hallituksen perhevapaauudistus on jo haukuttu lyttyyn, vaikka sitä ei ole edes olemassa. Ennakkotietojen mukaan hallitus kaavailee uudistukseksi 5+5+5 -mallia, jossa sekä äidille että isälle tulisi viiden kuukauden kiintiö, jota ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Loput viisi kuukautta vapaista vanhemmat voisivat jakaa haluamallaan tavalla keskenään.

EK:n johtaja Ilkka Oksala syyttää hallituksen myös hylänneen kolmikannan asian valmistelussa.

Uusi hallitus on pääättänyt perhevapaissa hylätä kolmikannan. Tämä on nyt tullut harvinaisen selväksi. Uudistuksen yksityiskohdat on jo päätetty, vaikka valmistelu ei ole vielä alkanut. Ei lupaa hyvää tämä tapa toimia. https://t.co/kmHmyxWUUA — Ilkka Oksala (@IlkkaOksala) 12. kesäkuuta 2019

SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz taas muistuttaa hallituksen nimenomaan luvanneen kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Glantzin mukaan nykyhallitus ei tavoittele positiivisia työllisyysvaikutuksia vaan myöntää uudistuksella voivan olla jopa negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen. Uudistuksen painopiste on tasa-arvon ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen.

”Elämme aikaa, jossa syntyvyys laskee. Samanaikaisesti julkisessa keskustelussa näyttää vellovan ajatus siitä, että lapset on tehtävä nopeasti ja vanhempien palattava mahdollisimman pian töihin. Työllisyys ja tehokkuus ovat kuitenkin vain osa totuutta. Jos haluamme pitää yllä kannustavaa ja turvallista ympäristöä perustaa perhe, meidän on ensisijaisesti arvioitava uudistusta perheiden näkökulmasta. Täsmälääkettä syntyvyyden alenemiseen tuskin on, mutta leikkaustoimenpiteillä syntyvyyttä ei varmasti saada nousuun”, Glantz kirjoittaa SAK:n blogissa.