Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kokoomus, jonka viime kauden saldo asiassa oli nolla, toistaa EK:n kritiikkiä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaavailema perhevapaauudistus on tuomassa toteutuessaan pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin, kertoo STT.

– Hallitusohjelman kirjaus velvoittaa käytännössä tavoittelemaan vähintään 5+5+5-mallia, tietotoimistolle kertoo perhevapaista Säätytalolla neuvottelemassa ollut kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.).

Tässä mallissa äidille ja isälle tulisi molemmille viiden kuukauden kiintiö, jota ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Loput viisi kuukautta vapaista vanhemmat voisivat jakaa haluamallaan tavalla keskenään.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo STT:lle, että näillä lähdetään liikkeelle ja katsotaan sitten tarkemmin, kun neuvotteluja viedään eteenpäin.

– Olen itse kannattanut 6+6+6 mallia aikaisemmin, kuten myös oma puolueeni, mutta tietysti taloudelliset raamit varmastikin asettavat omat haasteensa. Mutta siitä lähdetään, että järjestelmä paranee ja perheet voivat jatkossakin itse päättää ja tehdä valintoja perhevapaiden käyttämisestä.

Tällä hetkellä äidille on korvamerkitty 105 arkipäivän äitiysvapaa ja isälle 54 arkipäivän isyysvapaa, jonka lisäksi perheiden käytettävissä on 158 arkipäivän vanhempainvapaa, mistä vanhemmat voivat sopia vapaasti.

EK ja kokoomus arvostelevat



Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tyrmännyt hallituksen kaavaileman mallin.

– Malli ei paranna millään tavalla miesten ja naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja heikentää työllisyyttä, EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari kommentoi STT:lle.

Perhevapaista kiistellään myös parhaillaan eduskunnassa jatkuvassa keskustelussa hallitusohjelmasta. EK:n perhevapaakritiikkiä toistaa kokoomus.

– Sen sijaan, että hallitus kykenisi uudistamaan perhevapaat, on sopu tässäkin asiassa ostettu rahalla. Taantumuksen jalkoihin jää ja vesittyy niin naisten aseman parantaminen työelämässä kuin joustojen lisääminen perheiden arkeen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Eikö tämä, hyvä hallitus, ole suorastaan häpeällistä, kysyi Sofia Vikman (kok.).

Neljä vuotta odotettiin, mitä teki kokoomus?



Hänelle vastasi Anders Adlercreutz (r.), että tasa-arvoinen perhevapaauudistus tulee.

– Odotettiin sitä aika pitkään, neljä vuotta, kysyttiin pitkään. Nyt on tulossa uudistus, joka pitkälle vastaa sitä uudistusta, jota useat tasa-arvojärjestöt ovat ajaneet eli 6+6+6-mallia. Tämä on hyvä asia. Se on lasten kannalta hyvä asia, se on perheiden kannalta hyvä asia.

Samaa sanoi Pia Viitanen (sd.).

– Mitä tulee näihin kokoomuksen perhevapaamoitteisiin, niin neljä vuotta sitä teiltä odotimme. Mitä näimme? Näimme nämä kyseiset leikkaukset lapsiperheille, näimme leikkaukset koulutukseen, näimme veronkorotukset lapsiperheille. Tässä oli viime hallituksen saldo. Ymmärrän, että muisti on lyhyt, mutta toivon todella, että annatte tälle eriarvoisuutta torjuvalle, lapsiperheitä ja ikäihmisiä muistavalle hallitukselle työskentelymahdollisuuden, ja toistan sen viestin, minkä eilen sosiaalidemokraatit esittivät: tehdään yhdessä lisäsatsauksia.

Kiintiöiden lisääminen tasa-arvoteko



– Kokoomuksella oli neljä vuotta aikaa perhevapaauudistukseen, saldo oli nolla, ei yhtään mitään, sanoi myös Paavo Arhinmäki (vas.).

– Edellisen kerran, kun työväenpuolueet olivat hallituksessa, isien osuutta lisättiin. Nyt tämä hallitus on lisäämässä sitä.

Arhinmäen mukaan kyseessä on tasa-arvoteko, kun kiintiöitä kasvatetaan.

– Se on tasa-arvoteko isiä kohtaan, joilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua perheessä lasten hoitamiseen. Se on tasa-arvoteko äitejä kohtaan, joilla on mahdollisuus valita paremmin kuin tänä päivänä.