Ärsytetty eduskunta alkaa käsitellä viimeisiä sote-lakeja. Tulossa on lisää bisnesmahdollisuuksia terveysyrityksille ja asiakasmaksujen hurja korotus.

Eduskunta – ainakin oppositio – alkaa jo valmiiksi ärsytettynä käsitellä hallituksen viimeisiä sote-lakeja keskiviikkona. Listalla ovat asiakasmaksut, uusi poikkeus terveydenhuoltolakiin koskien leikkaustoimintaa ja ensihoidon avaaminen yksityisille.

Eduskunnan täysistuntoa voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Kovin ennakkokohu on koskenut leikkaustoiminnan uusia järjestelyjä. Hallitus on luomassa mallia, jossa yksityiset terveysyritykset voivat hoitaa leikkauksia suurissa kaupungeissa, koska edellytyksenä on mahdollisuus siirtää potilas tarvittaessa 30 minuutin kuluessa jatkohoitoon yhteispäivystykseen. Ne voivat tehdä rahaa leikkauksilla, mutta mahdolliset ongelmat hoitaa julkinen sektori.

"Lex Terveystaloa ei pidä hyväksyä"



Lakiesitys on jo saanut kitkerää palautetta oppositiosta muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtajalta Li Anderssonilta. Tulisimmin sitä arvostelee kuitenkin kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara Facebookissa:

”Tämä on hävytön temppu ministeri [Annika] Saarikolta. Ensin hän antoi hoitojen keskittämisasetuksen (2017), joka lopetti monen aluesairaalan leikkaustoiminnan, vaikka sairaalassa oli henkilökunta ja osaaminen. Potilaat ohjataan yliopisto- ja keskussairaaloihin, joissa ei ole tiloja eikä henkilöstöä”, Asko-Seljavaara kirjoittaa.

”Nyt tulee uusi lakimuutos, joka siirtää juuri nämä elektiiviset leikkaukset yrityksille. Jos siellä tulee komplikaatio, siirretään potilas julkiselle puolelle, jonka veronmaksaja maksaa uudelleen.”

”Tätä lakimuutosta, jota kutsutaan nimellä Lex Terveystalo, ei pidä hyväksyä”, kokoomuksen sote-kapinallinen jyrisee. Hänen mukaansa Sipilän hallitus on ajamassa Suomen terveydenhuollon vaaralliseen tilanteeseen.

”Kokoomus vie, keskusta vikisee”



Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen yhtyy keskustalaisen sosiaali- ja terveysministeri Saarikon ihmettelijöihin blogissaan.

”Edelleen näyttää, siltä että kokoomus vie ja keskusta vikisee. Siniset ei tee mitään, kuten eivät ole tähänkään mennessä tehneet ja tuskin tekevätkään ensi vaalien jälkeenkään.”

Hänninen viittaa kirjoituksellaan myös kolmanteen tänään esiteltävään lakiin. Hallitus esittää maakunnille – joita ei vielä edes ole olemassa – vaatimusta kilpailuttaa ensivastetoiminnot. Tällä hetkellä onnettomuustilanteissa tapahtuvasta sairaanhoidosta ja potilassiirroista vastaa Pelastustoimen lisäksi Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Suomen Punainen Risti. Nyt sekin avataan yksityisten terveysyritysten ulottuville.

”Me vasemmistoliitossa tulemme tekemään kaikkemme, että nämä esitykset eivät etene ja vaalien jälkeen sote-palveluiden uudistamisessa keskitytään siihen, mikä on tärkeintä: laadukkaat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille”, Hänninen kirjoittaa.

Välikatto pois maksukatosta



Asiakasmaksulain muutosta arvosteli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen jo aamulla. Hän vaati hallituksen esittämän kolme erillisen, yhteensä 1 600 euron suuruisen maksukaton sijasta yhtä yhtenäistä ja alennettua 760 euron vuosittaista maksukattoa hoidolle, lääkkeille ja matkoille.

Li Anderssonin mukaan terveyskeskuskäynnin hinta voi jopa kymmenkertaistua.

Tämä tapahtuu siten, että tällä hetkellä terveyskeskuksen lääkäripalveluista peritään joko enintään 41,20 euron vuosimaksu tai enintään 20,60 euron käyntimaksu. Käyntimaksuille on kuitenkin säädetty niin sanottu välikatto. Käyntimaksun saa periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Se tarkoittaa, että asiakas on maksanut korkeintaan 61,80 euroa vuodessa terveyskeskusmaksuja. Sen jälkeen käynnit ovat maksuttomia.

Nyt hallitus on poistamassa välikaton ja maksukatto tulee vastaan vasta vuosittaisen maksukaton täyttyessä. Se on tällä hetkellä 683 euroa.

”Jatkossa terveyskeskuslääkärillä käynti on maksutonta vasta siinä vaiheessa, kun koko tämä 683 euron maksukatto on täyttynyt. Tällä hetkellä enimmäismaksu on siis 61,80 euroa vuodessa. Tämä on täysin päinvastainen suunta, kuin mihin pitäisi mennä”, Andersson kirjoittaa.

Vasemmistoliitto on esittänyt perusterveydenhuollon hoitotakuuta, joka turvaa kaikille suomalaisille pääsyn lääkärin vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa korkeintaan viikossa ja maksutta. Anderssonin mukaan terveyskeskusmaksun poisto koko maassa maksaisi arviolta 67 miljoonaa.

Tämän lisäksi vasemmistoliitto esittää uutta yhtenäistettyä maksukattoa, jonka kokonaistaso alennetaan 760 euroon vuodessa.

”Hyvinvointivaltion perusidea on turvata oikeus hyvään elämään vaikeissa tilanteissa. Jos pakotamme ihmiset valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä emme voi ylpeillä hyvinvointimme tasolla”, kirjoittaa Li Andersson.