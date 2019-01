Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Enemmän kuin joka viides lippu myytiin kotimaiseen elokuvaan.

Television suoratoistopalveluiden lisääntymisestä huolimatta myös valkokangas vetää edelleen puoleensa. Viime vuonna elokuvateattereihin myytin lähes 8,1 miljoonaa lippua. Suomen Filmikamari pitää kulunutta vuotta varsin hyvänä.

– Vuodet eivät ole veljeksiä, elokuvatarjonta vaikuttaa aina katsojamääriin, toteaa Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Hän odottaa vuodesta 2019 jälleen hyvää, koska elokuvatarjonta ja uudet elokuvateatterit vievät katsojamäärät varmasti koviin lukemiin.

Viime vuonna 25 elokuvaa ylitti 100 000 katsojan rajan ja kotimaisen elokuvan katsojaosuus oli vahva: 22 prosenttia osti lipun kotimaiseen elokuvaan.

Vuoden 2019 katsotuin elokuva oli Abba-elokuvan jatko-osa Mamma Mia! Here We Go Again, joka sai 371 000 katsojaa. Toiseksi ylsi katsotuin kotimainen, Tiina Lymin ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja yli 347 000 katsojalla. Queen-yhtyeestä kertova Bohemia Rhapsody oli kolmas lähes 300 000 katsojalla.

Kotimaisista elokuvista toiseksi katsotuin oli Markku Pölösen Oma maa , jonka näki 191 000 katsojaa. Olavi Virta ja Supermarsu keräsivät noin 150 000 katsojaa.