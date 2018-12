Lehtikuva/Markku Ulander

Ministeri myönsi, että mallissa on epäoikeudenmukaisuuksia työttömiä kohtaan.

Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on ollut voimassa pari viikkoa vaille vuoden ja ensimmäiset tulokset ovat tiedossa: ei aktivoi vaan lannistaa ja on leikannut lähes 160 000 työttömän tuloja.

Eduskunnassa palattiin vielä ainakin kerran aktiivimalliin, kun budjettikäsittelyssä oli työ- ja elinkeinoministeriön pääluokka.

Työministeri Jari Lindström (sin.) piti yhtenä keskeisenä tekijänä Suomen talouden kohentumisessa tällä vaalikaudella tehtyjä uudistuksia.

– Me olemme tehneet lukuisia talouskasvua ja työllisyyttä parantavia päätöksiä, ja osa päätöksistä on ollut kivuliaampia kuin toiset, mutta sanoisin, että me olemme olleet rohkeita, joskus jopa uhkarohkeita, siten tehneet kuitenkin parhaamme Suomen hyväksi.

Aktiivimalliin tarttui Li Andersson (vas.). Hän kertasi sen ongelmia ja kysyi sitten Lindströmiltä, joutuvatko pitkäaikaistyöttömät odottamaan vielä pitkälle ensi vuoden puolelle tai jopa kokonaan ensi vaalikauteen ennen kuin aktiivimalliin tulee todellisia isoja muutoksia.

Tarja Filatov (sd.) jatkoi Lindströmin luvanneen, että hallitus korjaa ja vuodenvaihteessa tulee asetus, joka laajentaa kouluttautumismahdollisuutta.

– Kysyisin: mitä tälle asetukselle kuuluu? Samoin kysyisin: mitä kuuluu niille työryhmille, joiden piti korjata paitsi tätä ykkösaktiivimallia myös sitä kakkosaktiivimallia? Ovatko ne aloittaneet työnsä, ja mitä sieltä olisi tulossa?

Lindström vastasi, että ongelmat on tunnistettu, ja se tehdään, mitä asetuksilla voidaan. Aktiivimalli kakkonen ei tule eduskuntaan tällä vaalikaudella, koska se on kolmikantaisessa valmistelussa.

Ministeri myönsi, että aktiivimallissa on virheitä, jotka ovat olleet epäoikeudenmukaisia työttömiä kohtaan. Hänen mukaansa aktiivimalli kakkosessa olisi kuitenkin ollut työttömälle hyviä asioita, kuten ”luottamusloikka”.

– Ensimmäistä kertaa olisimme rakentaneet mallin, jossa me luotamme ihmisen ilmoitukseen, ja sitten jos oikeasti joku pyrkii järjestelmää huijaamaan, sitten tulee sanktio, eikä niin, että me etukäteen tsekkaamme asioita ja rakennamme byrokratiaa.

Li Andersson sanoi, että luottamusloikka on sinänsä hieno käsite, mutta aika kaukana siitä, miten työttömyysturvajärjestelmä ja työvoimapalvelut tällä hetkellä toimivat.

– Tämän vaalikauden aikanahan työttömyysturvan ehtoja on tiukennettu entuudestaan eli on tuotu lisää byrokratiaa ja monimutkaisia sääntöjä, muun muassa juuri tämän aktiivimallin muodossa sen sijaan, että niitä olisi pyritty selkeyttämään ja vähentämään.