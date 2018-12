Lehtikuva/Vesa Moilanen

SAK:n kysely vahvistaa: aktiivimalli on rikollisen huonoa lainsäädäntöä

Kommentti: Hallitus olisi voinut vuosi sitten kuunnella viisaampien varoituksia ja perääntyä.

SAK:n ja Teollisuusliiton sunnuntaina julkaisemien kyselyjen mukaan vain alle kolmannes työttömistä, 30 prosenttia, on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla. Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 6 000 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä.

Kysely on linjassa aiempien aktiivimallia koskevien selvitysten kanssa. Viime viikolla Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko kertoi omasta kyselystään, jonka mukaan aktiivimalli koetaan lannistavaksi. Iltalehden selvityksen mukaan vain 13 prosenttia Kelan etuuksien saajista aktivoitui sen jälkeen, kun aktiivimalli oli leikannut etuutta edellisellä tarkastelujaksolla. 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan tehtiin tuoreimmassa tarkastelussa 158 000 työttömälle.

Työtä ei saa vaikka kuinka hakisi



SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen sanoi sunnuntaina aktiivimallin ongelmiksi ne kaksi asiaa, joista oppositio ja asiantuntijat varoittivat jo vuosi sitten: aktiiviehdon täyttäminen ei onnistu, koska työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla.

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnassa epäkohdat myönsivät myös hallituspuolueidenkin edustajat. Aktiivisuuden osoittaminen työssä olemalla riippuu usein muista asioista kuin työttömästä itsestään.

SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyjen mukaan näin on: erityisen ongelmallisena pidetään juuri sitä, että huolimatta aktiivisesta työnhausta, työttömyysturvaa leikataan.

Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista.

Vuosi sitten puhuttiin asennemuutoksesta



Aktiivimallin sisältö hyväksyttiin hallituspuolueiden äänin eduskunnassa 11. joulukuuta vuosi sitten. Hallituspuolueet perustelivat lakia ensinnäkin asennemuutoksella – tai pikemminkin asennekasvatuksella.

– Ei tämä näin dramaattinen asia kuitenkaan ole, sanoi sinisiä edustanut, myöhemmin kokoomukseen loikannut Kaj Turunen.

– Tämä tulee joka tapauksessa vaikutusarvioitten mukaan parantamaan työllisyyttä, mikä on hyvä asia, mutta se, mikä tässä minun mielestäni on olennainen asia, on ajattelutavan muutos. Kannustetaan aktiivisuuden lisäksi myöskin ajattelutapamuutokseen sen suhteen, vaaditaan myöskin työttömältä ajattelun muutosta siinä, että täytyy olla aktiivinen ja hakea töitä joka tapauksessa, että ei ole automaatteja työttömyysturvaan.

Iltapäivälehdestä luettu



Toinen perustelu olivat iltapäivälehtien jutut työhaluttomista työttömistä.

– Haluan myös muistuttaa, että suurin osa suomalaisista haluaa tätä. He haluavat osaltaan kiristää työttömyysturvan ehtoja. Me olemme nimittäin saaneet tänäkin vuonna lukea useita lehtiartikkeleita sellaisista ihmisistä, jotka ovat vapaaehtoisesti valinneet niin sanotun työttömyyden polun. Itsekin tässä luin viimeksi eräästä iltapäivälehdestä, kuinka eräs nuori mies, työtön, totesi, että mieluummin kuin menee töihin hän juo, lukee ja keilaa, emmekä me voi olla tällaisellekaan välinpitämättömiä tässä salissa, sanoi keskustan Mikko Kärnä.

”Viimeinen mitä työttömät tarvitsevat”



Vasemmistoliiton Anna Kontula vastasi näihin väitteisiin, ettei työttömyysturvajärjestelmän pakottavuudessa ole mitään puutteita, karensseja satelee kymmeniätuhansia, jopa satojatuhansia jatkuvasti.

– Jos kieltäydyt työstä tai toimenpiteestä, siitä seuraa melko automaattisesti karenssi. On selvää, että kaikissa järjestelmissä on aina yksilöitä, jotka eivät noudata sen pelisääntöjä joko yksilöllisistä motiiveista tai omasta kunnostaan johtuen, mutta ei mitään isoa yhteiskunnallista järjestelmää tehdä näiden pienten marginaalien näkökulmasta.

– Viimeinen malli, jota suomalaiset työttömät tarvitsevat, ovat tämän aktiivimallin kaltaiset leikkurit. Sen taustalla näyttää olevan hallituksen näkemys, että työtä kyllä löytyy jokaiselle työttömälle työnhakijalle, jos he vain viitsisivät ottaa sitä vastaan. Harvoin törmää lakiesityksiin, jotka osoittavat hallituksen olevan näin vieraantunut siitä todellisuudesta, jossa sadat tuhannet suomalaiset elävät, vasemmistoliiton Li Andersson sanoi.

Sinnittelyä, vastarintaa, periksi antamista



Teollisuusliiton kyselystä käy ilmi, että pyrkimys täyttää aktiivimallin ehdot ajavat työttömät käyttämään erilaisia selviytymiskeinoja. Näitä ovat muun muassa sinnittely ja periksi antaminen sekä vastarinta, jolloin työtön ei edes yritä täyttää aktiivimallin ehtoja.

– Aktiivisuusehdot täyttävät työt on löydetty suhteilla tai omin voimin, mutta pidempiaikaisia töitä ei monellekaan ole tarjolla. TE-toimisto tarjoaa lähinnä vain koulutusta ja kursseja, ja niitäkin vain osalle työttömistä, sanoi Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila sunnuntaina.

Teollisuusliiton kysely tehtiin lokakuussa ja siihen vastasi 2 704 Teollisuuden työttömyyskassan jäsentä. SAK:n kysely tehtiin marraskuussa ja siihen vastasi 3 148 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä. Tässä kyselyssä ei ollut mukana Teollisuuden työttömyyskassan jäseniä.