Lehtikuva/Jussi Nukari

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkäsen mukaan tuloverotuksen keventäminen johtaa hyvinvointipalvelujen rahoittamisen vaikeutumiseen.

Yleinen harhaluulo on, että verotuksella voitaisiin merkittävästi vaikuttaa työllisyyteen. Varsinkin vaalien alla poliitikot lupaavat veronkevennyksiä erityisesti pieni- ja keskituloisille, huomauttaa Elina Pylkkänen SAK:n verkkolehdessä.

– On hyvä muistaa, että pienituloiset eivät nytkään maksa tuloveroa. Jos ajatellaan tavallista kotitaloutta, ei siellä pohdita, kannattaako työtä tehdä, koska tuloverotus on sitä ja tätä, kunhan verotus kaikkiaan on kohtuullisella tasolla. Tutkimuksetkin osoittavat, että verotuksella on hyvin vähän vaikutusta työn tarjontaan.

Hän varoittaa tänään julkaistussa haastattelussaan poliitikkoja sortumasta veropopulismiin ja uskoon verotuksen kaikki voipaisuudesta ongelmien ratkaisijana.

Haittaveroista tuloveroja pienempi potti

Julkisessa keskustelussa vaihtoehdoksi tarjotaan usein haittaverojen, kuten tupakan ja alkoholin verotuksen kiristämistä. Tuloverojen korvaaminen kulutus- ja haittaveroilla tai arvonlisäveron korotuksilla kolahtaa suhteellisesti eniten pienituloisiin.

Ensi vuoden budjetin yhteydessä valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) nosti moneen otteeseen esiin sinivihreän verouudistuksen.

Nykyinen hallitus on ajanut palkkatulojen verotuksen alentamista ja suuntaamista muun muassa haittaveroihin. Verokeskustelu on nousemassa yhdeksi eduskuntavaalien teemoista.

Pylkkäsen mukaan haittaveroissa on kyse huomattavasti pienemmästä veropotista. Tuloveroja voidaan keventää, jos vastaavasti tavaroista ja palveluista maksettavaa arvonlisäveroa korotetaan. Sen kiristäminen kurittaisi kuitenkin erityisesti pienituloisia ihmisiä, hän huomauttaa.

– Kulutustutkimuksen mukaan Suomessa noin miljoona ihmistä joutuu kuluttamaan kaiken, minkä tienaa eli rahan puute rajoittaa heidän kuluttamistaan.

Ansiotaso noussut varsin hitaasti

Arvonlisäveron nostamisen seurauksena pienituloiset ihmiset joutuvat entisestään rajoittamaan kulutustaan ja käytännössä heidän elintasonsa laskee, ellei veronkorotusta kompensoida heille esimerkiksi etuuksia korottamalla.

Viime vuosina palkansaajien ansiotaso on noussut varsin hitaasti, mutta ostovoimaa ovat vahvistaneet veronkevennykset.

Pylkkäsen mukaan ensi vuodeksi on luvassa parempaa, sillä palkat nousevat ja verotusta kevennetään edelleen. Myös työllisyyden paraneminen jatkuu.