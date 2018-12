Lehtikuva/Markku Ulander

Itsenäisyyspäivän natsimarssiin on monta näkökulmaa – poliisin mukaan keskivertoihminen ratkaisee

Kommentti: Lakkautetun natsijärjestön marssi nähdään lainsäädännön virheenä, lällätystapahtumana sekä sananvapauden turvaamisena. Mitä asiaan sanoo normaali keskivertoihminen?

Viime päivinä on uutisoitu ahkerasti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamisen vaiheista. Oikeusoppineiden ja poliisin tulkinnat hovioikeuden lakkautuspäätöksen toimeenpanosta ovat olleet toisistaan poikkeavia.

Joidenkin arvioiden mukaan poliisi on ottanut natsijärjestön suhteen turhankin perusoikeusmyönteisen linjan. Erään oikeustieteilijän mukaan se, että poliisilla olisi ollut mahdollisuus valita toisin, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että nyt valittu linja on väärin.

Hänen mielestään ongelman keskiössä on lainsäädännössä ilmennyt virhe, joka käytännössä antaa laajempaa suojaa rekisteröimättömälle yhdistykselle, vaikka lainsäätäjän tarkoituksena on ollut tehdä yhdistyksen rekisteröinnistä turvatumpi vaihtoehto.

Poliisin tähden sopii toivoa, että huomenna kukaan ei joudu natsijärjestön tulilinjalle

PVL:n tapauksessa virhe näkyy konkreettisesti siten, että järjestön rahaliikenteestä vastannut Pohjoinen perinne ry, on rekisteröitynä yhdistyksenä jo lakkautettu muutoksenhakuprosessista huolimatta, kun taas PVL saa uppoamisen sijaan vetää vielä henkeä rekisteröimättömyyden suomassa ilmataskussa.

”Lällätystapahtuma”

Kansan Uutisten haastattelema prosessioikeuden professori Johanna Niemi katsoi, että PVL olisi voitu lakkauttaa välittömästi rekisteröimättömyydestä huolimatta. Hänen näkemyksensä mukaan poliisin tulkinta oli natsijärjestölle suopea. PVL:n pikaisen lakkauttamisen kannalle oli asettunut myös aiemmin Yle:n haastattelema rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

ILMOITUS

Verkkokeskusteluissa kielenkäyttö on tietenkin ollut suorempaa, eivätkä poliisin näkemykset ole saaneet antifasistisissa piireissä laajaa ymmärrystä. Jotkut ovat kaivanneet perusoikeusmyönteisempiä tulkintoja esim. turvapaikanhakijoiden palautuksiin keskeneräisistä valitusprosesseista huolimatta. Eräs keskustelija nimesi itsenäisyyspäivän natsimarssin lällätystapahtumaksi. Kansallismielisiksi itseään kutsuvat tahot eivät useinkaan näe natsijärjestön toimintaa ongelmallisena.

Helsinki ilman natseja -mielenilmauksen tiedotteessa tyrmätään natsijärjestölle myönteiset tulkinnat. Poliittiseen väkivaltaan syyllistyneen natsijärjestön marssiminen itsenäisyyspäivänä on valinta, jota vastamielenosoituksen järjestäjätaho ei ymmärrä.

– On käsittämätöntä, että kielletty natsijärjestö saa paitsi marssia Kalliossa, myös järjestää muiden äärioikeistolaisten kanssa 612-marssia. Poliisilla olisi ollut halutessaan mahdollisuus puuttua PVL:n toimintaan, mutta sen sijaan se valitsee sallia uusnatsijärjestön julkiset kokoontumiset”, toteaa Joonas Lehtola Helsingin vasemmistonuorista.

Poliisihallituksen näkökulma

Turun hovioikeus totesi lakkautuspäätöksessään Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminnan lain ja hyvien tapojen vastaiseksi. Muutamaa viikkoa ennen päätöstä PVL marssi Turussa natsitervehdyksiä tehden. Marssi piti sisällään myös uhkaavan vierailun hovioikeuden rakennuksen edessä.

Kuluneella viikolla poliisihallitus lähetti poliisilaitoksille toimintaohjeen, koskien PVL:n lakkauttamisen tilannetta. Kirjeessään poliisihallitus totesi, että poliisi turvaa itsenäisyyspäivänä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisäksi jokaisen kokoontumisvapauden sekä sananvapauden. Tämä tarkoittaa myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä sekä heidän kannattajiaan heidän osallistuessaan itsenäisyyspäivän yleisiin kokouksiin ja mielenosoituksiin.

Poliisihallitus toteaa myös, että poliisin tulee puuttua poliisitoimivaltuuksin yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä yksilön perus- ja ihmisoikeuksia uhkaaviin häiriöihin, jos itsenäisyyspäivän yleisissä kokouksissa ja mielenosoituksissa selkeästi ylitetään sen raja, mitä yhteiskunnassa on pidettävä hyväksyttävänä. Hyväksyttävyyden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota asioiden objektiiviseen tarkasteluun – se, joka jonkun yksittäisen mielipiteen mukaan on räikeän asiatonta ja hyvän tavan vastaista, ei ole sitä välttämättä normaalin keskivertoihmisen mukaan.

Keskivertoihmisen huomioita

Poliisin tähden sopii toivoa, että huomenna kukaan ei joudu natsijärjestön tulilinjalle. Perusoikeuksia pitää aina puolustaa, mutta poliisilla olisi ollut mahdollisuus ratkaista jännittynyt tilanne kieltämällä natsijärjestön marssi. Kansalaisen oikeustaju on koetuksella tilanteessa, jossa poliisi halkoo hiuksia siitä, puututaanko natsitervehdyksiin ja onko natsitunnuksin varustettu kaulaliina sallittu kylmällä ilmalla, kun alla on kahden oikeusasteen toimeenpanokelpoiset päätökset siitä, että järjestö harjoittaa toiminnassaan poliittista väkivaltaa.

Palaan vielä poliisihallituksen kirjeeseen ja laitan tähän perään kaikin tavoin kiinnostavan lauseen oikein kursivoituna uudestaan: Hyväksyttävyyden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota asioiden objektiiviseen tarkasteluun – se, joka jonkun yksittäisen mielipiteen mukaan on räikeän asiatonta ja hyvän tavan vastaista, ei ole sitä välttämättä normaalin keskivertoihmisen mukaan.

Tässä voisi käsitellä pitkästikin poliisiammattikorkeakoulun tuottamaa pätevyyttä määritellä objektiivisuus, normaalius ja keskivertoihmisyys, mutta en mene nyt siihen. Mieleen tulee myös tutkimus, joka paljastaa poliiseista suhteettoman suuren osan kannattavan perussuomalaisia, mutta jätän senkin rauhaan. Näiden sijaan normaali, keskivertoihminen kertoo nyt poliisille, mikä on räikeän asiatonta ja hyvän tavan vastaista:

Se, että poliittiseen väkivaltaan syyllistynyt natsijärjestö saa edelleen nauttia viranomaisten suojaa.