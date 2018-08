Lehtikuva/Markku Ulander

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) talousarvioehdotus ei tuo juuri helpotuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon talousarvioehdotus ensi vuodelle ei peru eriarvoisuutta ja tuloeroja kasvattavia indeksileikkauksia. Hallitus ei aio myöskään kiristää finanssipolitiikkaa, vaikka talouskasvu on vahvaa ja verotuksen kiristäminen olisi perusteltua.

Orpo korostaa, että apua annetaan sitä tarvitseville kohdennetusti. Vähimmäispäivärahojen ja takuueläkkeen korotuksiin varataan 30 miljoonaa euroa. Ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseen panostetaan yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa.

– Ylivelkaantuminen on yksi suurimmista kannustinloukoista sekä työllisyys- että inhimillisyyden kannalta, totesi Orpo tiedotustilaisuudessa.

Mitään varsinaisia uusia avauksia ei esitetä Orpon ensi vuoden talousarvioehdotuksessa.

Orpo korosti talouskasvua, budjetin tasapainottamista ja sitä, että kenenkään verotus ei kiristy. Hän vakuutti, ettei pohjaesitys muuta finanssipolitiikan linjaa, vaan se pysyy nykyisellään.

Työpaikkojen ja työttömien kohtaaminen

Työllisyyttä ja kasvun edellytyksiä perataan kolmen kansliapäällikön koplassa Martti Hetemäen johdolla elokuun budjettiriiheen mennessä.

Julkisuudessa on jo kysytty, että onko tulossa keppiä vai porkkanaa. Orpo on perännyt nopeita toimenpiteitä työllistymisen edistämiseen.

Hallitus on vihdoin tunnustanut, että työpaikkojen lisääntyessä työttömyys ei ole laskenut samaan tahtiin. Viime päivinä on nostettu vahvasti esiin 250 000 työttömyyden vahvaa ydintä.

– Ongelma on, että 300 000 on työttömänä, ja positiivinen ongelma on se, kun on kymmeniätuhansia työpaikkoja avoinna, totesi Orpo.

Hetemäen mukaan työpaikat ovat lisääntyneet koko maassa. Avoimien työpaikkojen määrä per työtön on kaikkialla sama kuin Uudellamaalla, ja kaikissa maakunnissa työpaikat viime vuonna lukuun ottamatta Lappia.

Työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseen ehdotetaan 20 miljoonaa euroa.

TE-toimistojen toimintamenoihin ehdotetaan 10,3 miljoonan euron lisäystä aktiivisen työnhaun tukeen ja työnhakijoiden palvelujen parantamiseen. Lisärahoitusta on edellytetty muun muassa aktiivimallin ja kolmen kuukauden välein tapahtuvien työttömien haastattelujen johdosta.

Sinivihreä verotus Orpon lempilapsi



Verotusta on tarkoitus tarkistaa 300 miljoonaa valtion kokonaisverotukseen. Tämä on maksimi, josta lähdetään liikkeelle, ja summa tarkentuu hallituspuolueiden veroministereiden työryhmässä.

– Tavoite on, että käteen jää saman verran palkasta kuin tänäkin vuonna, sanoo Orpo.

Progressiiivista valtionverotusta kiristetään ja tasaveroja korotetaan. Tätä arvosteli jo tänään muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson omassa kannanotossaan.

Hallituksen veronkevennyksessä kyse on ensi vuonna 0,4 prosentin kiky-sopimuksesta johtuvien työeläkemaksujen kompensoinnista.

Orpo viritteli ”sinivihreää” verouudistusta seuraavalle hallituskaudelle. Hän mainitsi pariinkin otteeseen tulossa olevasta verotuksen tiekartasta. Verotuksen painopistettä ollaan suuntaamassa progressiivisesta verotuksesta välillisten tasaverojen suuntaan. Listalla ovat muun muassa haitta- ja ympäristöverot.