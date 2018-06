Pentti Tiusanen kummasteli (KU 25.5.) itäisen rantaradan puutetta. Minä ihmettelin sitä parikymmentä vuotta sitten. Silloin alettiin puuhata oikorataa Helsingistä Pietariin. Heti minulle tuli mieleen, että sehän kannattaa tehdä Suomenlahden rantoja seuraten. Kaikki satamakaupungit hyötyisivät siitä.

Olin niihin aikoihin Mäntsälän Vasemmiston puheenjohtaja ja myös Uudenmaan piiritoimikunnan jäsen. Siksi olin mukana muutamassa palavereissa, joissa asiaa käsiteltiin.

Esitys tulevasta linjasta oli Lahden kautta. Sitten tuli kysymys, että alkaako se Järvenpäästä vai Keravalta. Ja mitä linjaa se seuraa?

Minä puolustin sittemmin toteutunutta linjausta, että se kulkee myös Mäntsälän läpi. Eräskin lähikunnan toveri huusi miltei suoraa huutoa, ettei missään tapauksessa: ”Ennemmin vaikka Kouvolan kautta.”

Täkäläiset maanomistajat olivat huolissaan maittensa puolesta. No, onneksi se tehtiin jo olemassa olevan moottoritien linjoja myötäillen, joten isoja uusia maanlunastuksia ei tullut.

Silloin myös vastattiin, että rantaradan rakennus tulee älyttömän kalliiksi. Minä en sitä osannut silloin, enkä vieläkään laskea. Nykyisin kuitenkin uskon, että rakennustekniikka ja myös työkoneet ovat kehittyneet niin, ettei se nyt niin mahdotonta ole.

Joka tapauksessa: Mäntsälän kautta kulkeva oikorata on toteuttanut ja ehkä ylittänytkin odotukset. Silti kannatan Tiusasen ajatuksia itäisestä rantaradasta. Laivoilla tapahtuva rahtiliikenne on edelleen tärkeää ja matkan varrella on monta satamakaupunkia.

Kyllähän tämä Keravan, Mäntsälän ja Lahden kautta Pietariin kulkeva juna hilppasee melkoista haipakkaa. Kartasta katsoen silti näyttää, että rantoja pitkin reitti olisi suorempi.

Hannu Järvinen

Mäntsälä