Maakunnat perisivät itse sote-palvelujen asiakasmaksut.

Sote-uudistuksen jälkeenkin suomalaiset maksavat erisuuruisia asiakasmaksuja, kun he käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) esittelivät pian lausuntokierrokselle lähtevää lakiesitystä tiistaina.

Saarikon mukaan hallitus ei tule antamaan tuleville maakunnille mahdollisuutta korottaa asiakasmaksuja loputtomiin.

– Jätämme liikkumavaraa maakunnille siltä osin, että siellä on soveltamisen varaa. Mutta laki on perälauta maksimitasolle, eli asiakasmaksulainsäädännöstä ei tule keinovalikoimaa paikata rahoitusvajetta loputtomasti, Saarikko sanoi.

Maakunnat voivat siis halutessaan periä myös pienempiä maksuja tai jättää ne kokonaan perimättä. Esimerkiksi Helsinki ei tällä hetkellä peri terveyskeskusmaksua lainkaan.

Tulevien sote-palvelujen asiakasmaksut määritellään lopullisesti lausuntokierroksella. Saarikon mukaan summat tullevat olemaan pitkälti samansuuruisia kuin nykyään.

Tämä tarkoittaa, että todennäköisesti monelle pienituloiselle maksut tulevat jatkossakin olemaan liian korkeita. Arviolta 55 000 ihmistä maksaa jo nyt katastrofaalisen paljon asiakasmaksuja. Tämä tarkoittaa, että asiakasmaksut ja omavastuut ylittivät 40 prosenttia ihmisen käytettävissä olevista tuloista.

Alaikäisten palvelut maksuttomiksi

Asiakasmaksulainsäädännön uudistamisen taustalla on sote-uudistuksen lisäksi se, että lainsäädäntö on monin paikoin vanhentunutta.

– Ongelma on ollut se, että meillä on ollut osa asioista, joista ei ole ollut säädetty missään laissa tai asetuksessa. Sitten on ollut maksuja, joista on säädetty vain asetusten tasolla. Nyt ne tuodaan vahvimmalla mahdollisella tavalla maakuntien yhdenvertaisuuden tueksi lakipykäliin, hän muotoili.

Lakiin on tarkoitus kirjata myös kaikki palvelut, joista maksuja saa kerätä. Asiakasmaksuja ei näin ollen saisi periä palveluista, joita lakiin ei ole kirjattu.

Merkittävä kohta lakiesityksessä on se, että alaikäisten terveyspalvelut tulisivat olemaan maksuttomia. Maksuttomuus koskisi myös alaikäisen erikoissairaanhoitoa.

Moni asia voi vielä muuttua

Asiakasmaksut perisi jatkossa maakunta. Maksuista onkin tulossa maakunnille ainoa rahoitusasia, jonka määrästä ne voivat itse päättää.

Valtaosa maakuntien rahoituksesta tulee hallituksen esityksessä valtiolta, koska maakunnat eivät tule saamaan verotusoikeutta.

Yksi ongelmakohta on myös se, että maakunnan saamat asiakasmaksut otettaisiin vähennyksenä huomioon, kun valtio määrittelee maakunnalle rahoitusta. Käytännössä se voisi houkutella maakuntaa laittamaan sote-palvelut maksuttomiksi.

Tähän ongelmaan haetaan vielä ratkaisua. Ja uusia ongelmia nousee todennäköisesti vielä esiin lausuntokierroksella, joten lopullinen lakiesitys voi näyttää huomattavan erilaiselta. Eduskuntaan se tulee joka tapauksessa vasta syksyllä.

