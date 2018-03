Lehtikuva/Emmi Korhonen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) asettama selvityshenkilö Aulikki Kananoja ei puolla lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän lakisääteistä mitoittamista.

Sen sijaan työn jatkovaiheessa on harkittava tiimikohtaisen ”kriisirajan” asettamista lainsäädäntöä alemmin ohjein, jotta valvontaviranomaisella on perusteet puuttua kohtuuttomiin tilanteisiin. Lakiin ei kirjattaisi myöskään rajoja.

Sosiaalityöntekijöiden kuormituksen purkuun tarjotaan perhetyötä ja lisää ennaltaehkäiseviä palveluja perheille. Tarjolla on samoja lääkkeitä, joita kaikissa kunnissa pitäisi jo nyt olla käytössä.

Lastensuojelun työntekijät ovat viestineet voimakkaasti, että työtaakka on liian raskas.

Työtaakka pahentunut

Kuntaliiton keräämän aineiston ja selvityshenkilön tekemän kyselyn perusteella noin 40 prosentilla palvelujen järjestäjistä sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä ylittää valtakunnallisen keskimäärän 30 asiakasta per työntekijä.

Joissain kunnissa sosiaalityöntekijöillä voi olla jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden.

Sosiaalityöntekijät ovat viestineet voimakkaasti, että työtaakka on liian raskas. Perheiden vaikeudet ovat monimutkaistuneet ja asiakassuhteet pidentyneet. Lastensuojelun hätä on syventynyt viiden vuoden aikana, mikä on ollut tiedossa.

Saarikko hehkuttaa perhetyötä

Tänään väliselvityksen Saarikolle antanut Kananoja esittää, että perheille suunnattua varhaista tukea on laajennettava tuntuvasti lisäämällä perhetyötä ja kotipalvelua. Hän haluaakin satsata ennaltaehkäisyyn ja avopalveluihin. Tavoitteena onkin avohuollon vahvistaminen. Kustannukset sijaishuollossa ovat tuntuvasti suuremmat.

Kananojan esitykset saavat tukea Saarikolta:

– Pidän perhetyön korostamista yhtenä Kananojan arvion tärkeimmistä nostoista, kirjoittaa Saarikko blogissaan.

Alunperin Saarikko taipui selvityksen tekemiseen, kun sitä vaadittiin eduskunnan kyselytunnilla. Hän vieritti vastuuta jo tuolloin kunnille.

– Olisi helppoa osoittaa kuntia sormella ja syyttää vain rahojen valuttamisesta muille hallinnonaloille. Todellisuus lienee kuitenkin, että palvelujärjestelmäämme on päässyt syntymään aukko peruspalveluiden, kuten varhaiskasvatus, ja korjaavien palveluiden välille.

Sipilän hallitus on kaventanut muun muassa työttömien vanhempien lasten oikeutta päivähoitoon sekä kasvattanut päivähoidon ryhmäkokoja. Nyt Saarikko perää ”puuttuvaa välipalaa eli riittävän laajaa perhetyötä.

– Tuo palikka meidän on pystyttävä vahvistamaan, jotta lastensuojelun tarvetta eikä sitä kautta henkilöstön kuormittumista pääsisi edes syntymään.