Hallitus myös kertoi siirtävänsä tietoisesti ihmisiä toimeentulotuen varaan.

Viime viikon puoliväliriihessä päätetty asumistuen leikkaus perustuu luuloihin, ei tietoon. Tämä ilmeni eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Kansan Uutiset kertoi jo kaksi viikkoa sitten, että vaatimukset asumistuen leikkaamisesta vuokrien nousun hillitsemiseksi perustuvat hataraan tutkimustietoon. Hallituksen torstaina paljastama oman faktapohjansa heikkous yllätti silti oppositionkin.

Jonkinlainen yllätys oli sekin, että ministerit myönsivät avoimesti siirtävänsä ihmisiä toimeentulotuen varaan.

Hallitus varautui toimeentulotuen kasvuun



Keskustelu lähti liikkeelle Silvia Modigin (vas.) kysymyksestä:

– Asumistuen leikkaus ei johda automaattiseen vuokrien laskuun, mutta siihen se johtaa varmasti, että yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen asumiskustannuksistansa. Mihin perustuu, arvon hallitus, ajatus siitä, että tämä leikkaus automaattisesti alentaisi vuokria, ja kuinka tällä on ajateltu säästää rahaa, kun yhä useampi joutuu toimeentulotuen piiriin?

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) myönsi avoimesti, että yhä useampi joutuu toimeentulotuen varaan.

– Siihen on varauduttu tässä päätöksessä, jonka hallitus kehysriihessä linjasi.

Modig jatkoi pitävänsä aivan käsittämättömänä, että hallitus pitää hyväksyttävänä ja suunnitelmanaan sitä, että yhä useampi joutuu toimeentulotuen varaan.

– Se on erittäin passivoiva tuen muoto, joka on tarkoitettu väliaikaiseksi, kun tällä hetkellä monet joutuvat pysyvästi sitä käyttämään kattaakseen asumiskustannuksia.

Rehulan mukaan ihmisten siirtäminen toimeentulotuelle ei ole hallituksen ”ykköstavoite, ei kakkostavoite, eikä kolmas eikä neljäs eikä kahdeksaskaan, että joutuu toimeentulotuen varaan”.

– Mutta jotta tässä muutoksessa kukaan suomalainen ei joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen, niin meillä on onneksi edelleen toimiva järjestelmä, jolla kaikkein pienituloisimpia ja köyhimpiä tuetaan.

Leikkaus onkin viesti



Koko kysymys asumistuen leikkaamisesta kiertyy sen ympärille, uskotaanko sillä vuokrien laskevan tai edes niiden nousun taittuvan. Yksikään asiantuntija ei ole tähän mennessä tähän uskonut eikä siitä Rehulankaan mukaan ole kysymys.

– Mutta silläkin on merkitystä, ja on näyttöjä siitä, vaikka te esimerkiksi, edustaja Modig, kiistitte sen, että asumistuen nousu valuu suoraan vuokriin — valuu suoraan vuokriin. Siitä on näyttöjä.

Rehula jatkoi, että 30 miljoonan euron leikkaus on viesti siitä, ettei asumistuen nousu ole automaatti, joka on valutettavissa vuokrien määriin.

– Kyllä on tämä keskustelu mielenkiintoista. Me nimittäin luulimme, että hallituksen tavoitteena oli purkaa kannustinloukkuja. Nyt me kuulimme ministeri Rehulan vastauksesta, että hallitus onkin varautunut siihen, että tämä meno siirtyy paikasta toiseen, asumistuesta toimeentulotuen puolelle, sanoi Li Andersson (vas.).

– Nimenomaan kannustinloukkujen purkamisen näkökulmasta tässä ei ole mitään järkeä. Ne pahenevat sillä, että yhä useampi tuensaaja siirtyy asumistuen piiristä toimeentulotuelle.

– Sitten saimme myöskin kuulla, että myöskään ministeriaitiossa ei täysin uskota siihen, että tämä toimenpide alentaa vuokria, niin kuin tätä myöskin on perusteltu aikaisemmin. Herää kysymys: mikä järki tässä koko muutoksessa on?

Orpo luuli asumistuen kattavan koko vuokran



Nyt järkeä nousi selittämään valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

– Jos me korvaamme käytännössä sataprosenttisesti vuokran, niin se johtaa vääjäämättömästi vuokrien kasvuun, mikä on nähtävissä käyristä, tilastoista. Nyt me haluamme katkaista tämän, että vuokrat eivät nouse eivätkä kannustinloukut pahene, jotta työtä kannattaa ottaa vastaan. Tämä on aivan selkeä asia.

Silvia Modig joutui oikomaan ministerin väitteitä:

– Tämä on todella hämmentävää, nyt on kyllä hallituksella faktat hakusessa. Orpo, te sanoitte, että jos me korvaamme asumisen sataprosenttisesti, se valuu vuokriin. Mutta emmehän me korvaa, 80 prosenttia hyväksytyistä vuokran enimmäismenoista me korvaamme. Toimeentulotuen kautta voidaan päästä 100 prosenttiin, mutta siihenhän te ajatte ihmisiä.

Orpo ei ottanut kantaa virheelliseen väitteeseensä.

– Meidän tehtävämme täällä hallituksessa on tehdä ratkaisuja, joilla me ratkomme näitä ongelmia, ja me uskomme, että nämä toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, hän vastasi.