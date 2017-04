All Over Press/ Dennis Van Tine/Future Image/WENN.com

Kirjoitin kaksi viikkoa sitten Kansan Uutisten Pintaa syvemmältä -palstalla maailmankuulun nigerialaisen kirjailijan Chimamanda Ngozi Adichien brittiläisen Channel 4 -kanavan haastattelussa esittämistä transnaisia koskeneista näkemyksistä ja niiden herättämästä kohusta brittiläisessä ja amerikkalaisessa mediassa sekä transihmisten keskuudessa.

Tylsää, että Elina Halttunen-Riikonen (KU 7.4.) ja jotkut muut ovat lukeneet juttuani ja sen tarkoitusperiä niin päinvastoin kuin oli tarkoitus.

Olen kyllä tutustunut termeihin ja käynyt jutunteon aikana useamman kerran myös Setan sivuilla. Sukupuolen ”vaihtaminen” oli nimenomaan Adichien käyttämä termi, vieläpä ”sort of changed, switched gender”. Muualla jutussani puhuin sukupuolen korjauksesta.

Toisin kuin Halttunen-Riikonen kirjoittaa, en esittänyt Adichien näkemyksiä faktoina, vaan kirjoitin, että ”Adichien mielestä”.

En myöskään puolustellut Adichien käsityksiä. Kun kirjoitin, että ”Adichien puolustukseksi on sanottava” jne., tarkoitin sillä sitä, että kohua herättäneet näkemykset olivat vastaus Channel 4:n toimittajan johdattelevaan kysymykseen, jossa viitattiin vastikään Englannissa vanhemman polven feministien keskuudessa käytyyn keskusteluun. Yhtenä esimerkkinä tästä keskustelusta oli jutussani mainittu BBC:n Naisten tunnin toimittajan Jenni Murrayn pitkä kirjoitus Sunday Timesissa otsikolla Be trans, be proud – but don’t call yourself ”real women” (Olkaa trans, olkaa ylpeitä – mutta älkää kutsuko itseänne ”oikeiksi naisiksi”).

ILMOITUS

En suinkaan ole samaa mieltä kuin Chimamanda Ngozi Adichie – vaan olen pikemminkin yhtä pöyristynyt hänen näkemyksistään kuin jutussani lainaamani tunnetut transnaiset.

Pintaa syvemmältä -palstan jutuissa käsitellään ulkomaiden asioita ja kommentaareja. Transihmisten tilannetta Suomessa pitää tietysti käsitellä ja seurata säännöllisesti Kansan Uutisissa, ja näin varmasti tehdäänkin.

Muutoin olen Halttunen-Riikosen kirjoituksessa esitetyistä asioista kutakuinkin samaa mieltä. Olen saanut Adichieta käsitelleestä jutustani myös paljon myönteistä palautetta, jossa juttua on pidetty kiinnostavana ja yllättävänä. Adichiesta kun on Suomessakin laajoissa piireissä ollut hyvin myönteinen kuva, sekä kirjailijana että puhujana ja mielipidevaikuttajana.

Peik Johansson