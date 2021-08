”Jotta evakuointi onnistuu, on kansainvälisen yhteisön tehtävä kaikkensa rajojen ja lentokentän auki pysymiseksi.”

Suomen ja kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikki voitava vaarassa olevien ihmisten evakuoimiseksi Afganistanista, kirjoitti opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Facebookissa keskiviikkona.

– Suomi on ollut noin kaksikymmentä vuotta osa Afganistanin konfliktia ja olemme osallistuneet sotilaallisiin operaatioihin samalla kun maa on viime vuosina ollut Suomen suurin kehitysyhteistyökumppani. Siksi on tärkeää, että kannamme vastuuta myös hädän hetkellä. Suomen on tehtävä kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi, Andersson vaati Facebook-päivityksessään.

Anderssonin mukaan auttamistyö Afganistanissa on erittäin haasteellista, sillä olosuhteet maassa ja pääkaupunki Kabulissa ovat monella tavoin kaoottiset. Esimerkiksi vaikka lentokenttä on auki ja koneet pääsevät viemään ihmisiä turvaan, on lentokentälle kuitenkin hyvin vaikeaa päästä.

– Jotta evakuointi onnistuu, on kansainvälisen yhteisön tehtävä kaikkensa rajojen ja lentokentän auki pysymiseksi, Andersson kirjoitti.

Andersson kirjoitti päivityksessään, että Suomi on kansalaistensa evakuoimisen lisäksi tehnyt päätöksen 170 Suomelle tai kansainväliselle yhteisölle työskennelleen henkilön ja heidän perheenjäsenensä evakuoimiseksi.

– Tämä on tärkeä päätös, ja tällä hetkellä on tietysti erittäin toivottavaa, että vaarassa olevien evakuointi onnistuu täysimääräisesti.

Andersson kirjoitti päivityksessään myös keinoista, joilla Suomi voi helpottaa Afganistanista pakenevien oloja. Hän mainitsi pääsyn järjestämisen Suomeen sellaisille ihmisille, jotka eivät ole päässeet jättämään oleskelulupahakemustaan New Delhiin, sekä konsulipalveluiden varmistamisen Suomen edustustoissa Afganistanin naapurimaissa. Muita toimenpiteitä olisivat Anderssonin mukaan esimerkiksi evakuointilennot ja nopeutettu oleskelulupien käsittely mahdollisesti ulkomaalaislain 93 §:n nojalla, sekä nopea humanitaaristen viisumien käsittely.

– Kannatan itse kaikkia näitä keinoja ihmisten auttamiseksi ja luotan siihen, että ulkoasiainhallinto toimii tehokkaasti ja ammattitaitoisesti, jotta näin voisi tapahtua, Andersson kirjoitti.

– Suomen on nyt kannettava vastuunsa päättäväisesti ja viivyttelemättä Afganistanin äärimmäisen huolestuttuvan tilanteen helpottamiseksi.