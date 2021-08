Vasemmistoliiton Katja Hänninen puolustaa työntekijöitä ravintola-alan pitkittyneessä ahdingossa.

– Ravintolat esitetään julkisessa keskustelussa paikkoina, joissa korona leviää vastuuttomien ihmisten toiminnan seurauksena. On kuitenkin hyvä muistaa, että aina, kun puhumme ravintoloista ja koronakriisistä, puhumme myös ihmisten työpaikoista ja toimeentulosta, vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen muistutti eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Vaasassa torstaina.

– Ravintola-alan työntekijät ovat myös monesti pienipalkkaisia, vaikka ovatkin alalle kouluttautuneita ammattilaisia. Matkailu- ja ravintola-ala on myös vahvasti naisvaltainen.

Yli puolet tinkii ruuasta

Hännisen mielestä viimekeväiset Palvelualojen ammattiliitto PAMin selvitykset työntekijöiden tilanteesta olivat hurjaa luettavaa.

Yli puolet vastaajista oli tinkinyt ruuasta ja sen laadusta. Kolmannes oli säästänyt terveydenhoidosta. Myös vaatehankinnoista oli tingitty ja jopa lääkkeet oli osalta jäänyt apteekkiin. Hänninen muistuttaakin siitä, että jo valmiiksi pienipalkkaisella alalla ei siis tingitä arjen luksuksesta, vaan perustarpeista.

Hän korostaa, että ravintola-alan yrittäjät ovat keskenään hyvin erilaisissa asemissa. Yhden naisen yrityksessä, joka ehkä työllistää muutaman ihmisen, taloudellisia puskureita ei ole samalla tavalla kuin suurilla toimijoilla

ILMOITUS

Pitkien lomautusjaksojen ja työttömyyden jälkeen ihmiset ovatkin alkaneet hakeutua pois ravintola-alalta, jossa onkin tällä hetkellä työvoimapula.

Tarvitaan tukea yhteiskunnalta

Korona on kärjistänyt jo aiemmin ilmenneitä alan ongelmia. Näitä on muun muassa alalla yleinen vastentahtoinen osa-aikatyö, jonka palkalla on vaikea elättää itsensä.

– Yhteiskunnan palvelut eivät myöskään aina tue epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien arkea. Vaikeassa asemassa ovat esimerkiksi yksinhuoltajat, Hänninen sanoo.

­Hän on jättänyt yhdessä vasemmistoliiton voisen kansanedustajan, helsinkiläisen Veronika Honkasalon kanssa lakialoitteen vuorohoidon tarjoamisesta myös pienille koululaisille.