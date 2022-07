IPS/Ignatius Banda

Savukkeiden salakuljetus on muodostunut yhdeksi tuottoisimmista liiketoimista Zimbabwen ja Etelä-Afrikan välillä. Rajaviranomaiset ovat viime vuosina takavarikoineet laitonta tavaraa miljoonien eurojen arvosta.

Toukokuussa Etelä-Afrikan poliisi nappasi 1,7 miljoonan Etelä-Afrikan randin (101 000 euroa) arvosta savukkeita zimbabwelaisilta salakuljettajilta, jotka olivat jo vuosien ajan käyttäneet hyväkseen maiden välisen rajavalvonnan heikkouksia.

Viime vuoden marraskuussa muuan zimbabwelainen saatiin kiinni, kun hän yritti salakuljettaa 30 miljoonan Etelä-Afrikan randin (n. 18 miljoonaa euroa) arvoista savukelastia Etelä-Afrikkaan, jossa on niille valmiit ja kasvavat markkinat.

Laittoman tavaran lisääntynyt kuljetus kertoo, että savukkeista ja tupakasta on tullut rikollissyndikaattien uusi kulta.

Tupakka ja köyhyys kulkevat käsi kädessä



Chicagon yliopiston uudessa raportissa arvioidaan, että maailmanlaajuisesti yli 1,1 miljardia ihmistä tupakoi.

Globaalisti tupakointi on vähentymässä: vuonna 2007 22,6 prosenttia ihmisistä tupakoi, mutta vuonna 2019 enää 19,6 prosenttia. Afrikassa ja muualla kehittyvissä maissa tupakankulutus kuitenkin kasvaa.

Tupakan aiheuttamien sairauksien odotetaan tulevina vuosina lisääntyvän alhaisen inhimillisen kehityksen maissa.

– Muutamissa Afrikan maissa on nähtävissä aikuisten ja nuorten tupakoinnin lisääntymistä. Sielläkin, missä tupakointi Afrikassa vähenee, vähentyminen on hitainta maailmassa. Tupakkateollisuus on tästä tietoinen ja se työskentelee ankarasti vakuuttaakseen hallitukset, että tupakka on taloudelle erittäin tärkeää, valitettavasti varsin menestyksekkäästi, professori Jeffrey Dope sanoo.

Lapset markkinoinnin kohteina

Tutkimuksessa paljastui myös, että nuoret tytöt aloittavat tupakoinnin poikia useammin. Trendin ajureina ovat sosiaalisen median vaikuttajat.

– Tupakoinnin lisääntyminen 13–15-vuotiaiden lasten keskuudessa uhkaa globaalia kehitystä, samoin kuin tupakkateollisuuden taktiikka hyödyntää köyhien maiden heikkoa sääntely-ympäristöä, tutkijat sanovat.

– Tupakkateollisuus markkinoi varsinkin makutuotteitaan aggressiivisesti lapsille. Sosiaalisen median kautta teollisuus saavuttaa vertaisviestinnän vaikutuksen, mikä onkin tehokkain tapa saada lapset polttamaan, Chicagon yliopiston vanhempi ekonomisti Violeta Vulovic kertoo.

Vihreäksi kullaksi kutsuttu tupakka on niin merkittävä ulkomaanvaluutan lähde, etteivät Afrikan hallitukset todennäköisesti hidasta sen tuotantoa, sanoi tutkimus mitä tahansa.

Tupakkaverojen nosto olisi kätevä keino rajoittaa varsinkin nuorten tupakointia, nuoret kun ovat herkkiä hintamuutoksille.

– Muiden Afrikan maiden tulisi ottaa mallia Keniasta. Kenia on pitänyt tupakkaveronsa korkeina ja kontrolloinut toimitusketjua sekä pientä salakauppaa menestyksellisesti. Vaatimattomat investoinnit verohallintoon ovat kantaneet valtavaa hedelmää lisääntyneinä verotuloina, jotka hallitus sitten osoittaa terveyden ja koulutuksen tapaisiin sosiaalisiin hankkeisiin, Dope toteaa.

