Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo vaatii lääkekannabishoitoa sitä tarvitseville.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) pitää tärkeänä, että lääkekannabista sairauden hoitoon tarvitseville olisi sitä tarjolla.

– Lääkekannabis on monelle sitä tarvitsevalle potilaalle elintärkeä toimintakyvyn ylläpitäjä ja kivun lievittäjä. Lääkärien määräämien reseptien määrä on viranomaisten tiukan linjan takia kuitenkin viime vuosina romahtanut, eikä moni hoitoa tarvitseva sitä saa, Honkasalo sanoo.

Honkasalo jätti torstaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen lääkekannabisreseptien määräämisestä.

”Lääkekannabishoito on yksi lääkehoitomuoto muiden joukossa”.

Auttaa moneen sairauteen

Lääkekannabista on Suomessa määrätty poikkeustapauksissa muun muassa MS-taudin, parkinsonin taudin, vaikeaan reuman, selkäydinvammojen, fibromyalgian sekä hermostollisen ja kroonisen kivun hoitoon. Lääkekannabista on ollut mahdollista saada Suomessa reseptillä vuodesta 2008.

– Lääkekannabista käytetään yleensä viimeisenä hoitokeinona, kun mikään muu hoitomuoto ei ole auttanut. Lääkekannabiksen myönteisistä vaikutuksista on paljon tutkimusnäyttöä maailmalta ja yhä useammat maat ovat lääkekannabiksen laillistaneet, Honkasalo toteaa.

– Suomessa sen sijaan ei ole enää määrätty reseptejä potilaille, joille lääkekannabishoidon tarve on aiemmin määritelty välttämättömäksi. Näiden ihmisten tilanne on toivoton.

Yhä harvemmin määrätään

Honkasalo totea, että lääkekannabisreseptien määrääminen on Suomessa tarkoin säänneltyä ja valvottua, kuten lääkkeiden määräämisen tuleekin olla.

– Nyt reseptien saaminen on kuitenkin tehty mahdottomaksi. On jo ihan kaupunkilaisjärjen vastaista, että vaikka lääkitys olisi olemassa ja reseptejä olisi lain mukaan mahdollista määrätä, eivät potilaat saa tarvitsemaansa lääkitystä. Monilta on vuosien lääkityksen jälkeen jätetty resepti uusimatta, Honkasalo sanoo.

Kelan kirjeen syytä

Syy lääkekannabisreseptien myöntämisen laskuun on varsinkin Kelan lääkäreille vuonna 2017 toimittama kirje, jossa Kela totesi muun muassa, että se toimittaa lääkäreiden tiedot Valviraan, jos lääkekannabista määrätään, ja etenkin, jos joku henkilö hakee lääkekannabishoitoonsa toimeentulotukea.

– Monet lääkärit eivät enää uskalla määrätä reseptejä lupien menettämisen pelossa, vaikka tietävät potilaiden hoidon tarpeen, Honkasalo sanoo.

– Näin ei voi jatkua. Viranomaisten on huolehdittava siitä, että jokainen hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva sitä lain mukaisesti saa ja kaikilla tarvitsevilla toteutuu oikeus toimivaan lääkitykseen. Lääkekannabishoito on yksi lääkehoitomuoto muiden joukossa ja sen mahdollistaminen tulee turvata lain edellyttämällä tavalla.