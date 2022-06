Lehtikuva/Murat Cetin Muhurdar

Suomi ja Ruotsi päättivät keväällä hakea sotilasliitto Naton jäseneksi. Pian sen jälkeen Turkki ilmoitti vastustavansa maiden jäsenyyttä. Nyt Turkki on valmis tukemaan niitä.

Suomi, Ruotsi ja Turkki pääsivät tiistaina sopuun Nato-huippukokouksessa Madridissa. Sovun seurauksena Turkki ilmoitti tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Turkki on vastustanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, koska maat tukevat Turkin näkemyksen mukaan terroristeja. Nyt suurin este Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle sotilasliitossa on poistunut – tosin edessä on vielä ratifiointikierros.

Maat allekirjoittivat yhteisen asiakirjan, jossa Suomi ja Ruotsi muun muassa ilmoittavat antavansa täyden tuen Turkin turvallisuushuolille. Samoin maat vahvistavat pitävänsä kurdien PKK-järjestöä terroristijärjestönä, kuten se EU:ssa on määritelty.

Sopimuksessa on myös kohtia, joissa puhutaan Suomen ja Ruotsin sitoutuvan käsittelemään Turkin tekemät luovutuspyynnöt. Helsingin Sanomain mukaan keskeistä kohdassa on maininta Turkin tekemistä ratkaisemattomista luovutuspyynnöistä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan sellaisia ei tällä hetkellä ole.

Se ei tietenkään tarkoita, etteikö sellaisia voisi tulla. Suomessa asuu ihmisiä, joiden luovuttamista Turkki on vaatinut.

Asiakirjassa Suomi ja Ruotsi sitoutuvat myös siihen, ettei mailla ole asevientikieltoja Turkkiin. HS huomauttaa, että sellaisia ei Suomella tälläkään hetkellä ole virallisesti voimassa. Hallitus on tehnyt poliittisen linjauksen, ettei aseita viedä sotaa käyvää maahan eli Turkkiin.

Jatkossakin asevientilinjaukset käsitellään tapauskohtaisesti eli on hyvin mahdollista, että jatkossa Suomi myy aseita Turkkiin.

Asiakirja on laadittu ympäripyöreästi, joten kaikki osapuolet voivat tulkita sitä eri tavoin. Sauli Niinistön mukaan asiakirja ei muuta Suomen asemaa, eikä Suomen lakeja tulla muuttamaan.

Tulkinnanvaraa sen sijaan ei ole siinä, että Suomi ja Ruotsi ottivat ison askeleen matkalla sotilasliittoon.