Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Yhä tiistaiaamuna junat myöhästelevät.

Juhannuksen paluuliikenne rautateillä ajautui sunnuntaina kaaokseen, joka jatkui maanantaille. Syy on Tampereen ja Toijalan välillä tehdyn siltatyön viivästyminen. Junaliikenne palautuu normaaliksi viiveellä, ja häiriöitä on ilmennyt yhä tiistaiaamuna.

Niistä kertoi muiden muassa kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.), joka matkustaa päivittäin junalla kotoaan Riihimäeltä eduskuntaan Helsinkiin.

Pekosen puoliso on rautatiepalveluita tuottavalla VR:llä töissä. Myös kansanedustajan isä teki työuransa VR:llä.

”Jos tie on poikki ja bussi myöhästyy, niin ei se ole bussin tai bussikuskin vika.”

– Aamu alkaa myöhässä, Pekonen totesi Facebookissa tiistaiaamuna.

Hän ei kuitenkaan syytä VR:ää, kuten moni on nyt tehnyt, mediasta lähtien.

ILMOITUS

– Syy ei ole VR:n, vaikka moni vitsaileekin VR:n olevan yhtä kuin venaa rauhassa, hän kirjoitti

Kritiikki Väylävirastolle

Pekonen, joka on ollut VR:n hallintoneuvoston jäsen, muistuttaa siitä, että oikea kritiikin kohde ei ole VR vaan Väylävirasto. Se on valtion virasto, jonka tehtävä on huolehtia raiteiden kunnosta.

– Väylävirasto tilasi urakan jostain. Ja siltatyömaan aikataulut kusivat. Totaalisesti, hän kirjoittaa.

– VR, joka taas ajaa junia Väyläviraston raiteilla, sai osakseen suorastaan viharyöpyn. Itse vertaisin tilannetta siihen, että jos tie on poikki ja bussi myöhästyy, niin ei se ole bussin tai bussikuskin syy.

Lisäksi hän huomauttaa junaliikenteen kilpailuttamisesta haaveileville, että samoilla raiteilla yksityiset junatkin liikkuisivat.

– Juna ei kulkisi yhtään sulavammin näillä Väyläviraston raiteilla kuin VR, hän huomauttaa.

Kiitos konnareille

Pekonen muisti myös konduktöörejä.

– Moni konnari on varmasti saanut kuulla kunniansa juhannuksen jälkeisessä ajassa. Kunnia vaan konnareille.

”Jos tie on poikki ja bussi myöhästyy, niin ei se ole bussin tai bussikuskin vika”