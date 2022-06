Lehtikuva/Emmi Korhonen

Keskusjärjestöt esittävät muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan velvoitteen ulottamista myös alle 30 työntekijän työpaikoille ja suunnitelman säännöllistä päivittämistä.

Palkansaajien keskusjärjestöt haluavat parantaa mahdollisuuksia puuttua työntekijöiden kohtaamaan syrjintään.

Työnantajan on lain mukaan edistettävä työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että ketään ei syrjitä työpaikalla ja työnantajan on puututtava syrjintään.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on keskusjärjestöjen mukaan hyvä keino edistää työpaikan syrjimättömyyttä. Tällä hetkellä suunnitelmat on tehtävä kaikilla vähintään 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla, mikä rajaa ison osan työpaikoista pois velvollisuuden piiristä. Palkansaajien keskusjärjestöt ovatkin yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelussa vaatineet velvoitteen ulottamista myös pienemmille työpaikoille. Järjestöjen mukaan on myös tärkeää, että yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Koko henkilöstö mukaan laatimaan suunnitelmaa

SAK, Akava ja STTK korostavat, että yhdenvertaisuussuunnitelma toimii tehokkaimmin, kun sen tekemiseen otetaan mukaan koko henkilöstö.

ILMOITUS

Suunnitelma ei saa jäädä pelkäksi julistukseksi, vaan siihen pitäisi kirjata mahdollisimman konkreettisia toimia syrjinnän ehkäisemiseksi. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat asiat kannattaa ottaa esimerkiksi osaksi työntekijöiden perehdytyssuunnitelmia ja kehityskeskusteluja, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Työnantajien on keskusjärjestöjen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän ehkäisemiseen työpaikalla. Syrjinnästä aiheutunutta vahinkoa, esimerkiksi henkistä kuormaa, ei aina voi korjata ennalleen. Sen sijaan mahdollisuus olla oma itsensä työpaikalla ilman pelkoa syrjinnästä lisää koko työpaikan työhyvinvointia, työntekijöiden motivaatiota, työssä jaksamista ja tuottavuutta.

SAK, Akava ja STTK järjestävät tiistaina 28.6. kello 10.30–12 kaikille avoimen työelämäkeskustelun ”Jokaisella on oikeus olla oma itsensä työpaikalla” Kiasman seminaaritilassa. Keskustelua voi seurata myös verkossa osoitteessa https://www.facebook.com/events/503083978167485. Tilaisuus on osa Helsinki Pride -viikon ohjelmaa.