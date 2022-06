IPS/Sheikh Hasan Ali

Yhdysvalloissa on vapaiden demokratioiden kehnoimmat vaalit

Uusi tutkimus arvioi 170 maan lähes 500 vaalin laatua ja kansalaisten luottamusta vaalijärjestelmään vuosina 2012–21. Vapaiden demokratioiden joukossa alimman arvosanan saa Yhdysvallat, joka jää sijalle 75.

Yhdysvaltojen huono sijoittuminen selittyy osittain entisen presidentti Donald Trumpin esittämillä perättömillä väitteillä laajasta vaalivilpistä. Vaalien tuloksen kiistäminen laskee sijoitusta listalla, sillä rauhanomainen vallansiirto on olennainen osa toimivaa demokratiaa.

Trumpin kommentit johtivat vaalien jälkeen väkivaltaan ja kylvivät epäluuloa vaalituloksen rehellisyyttä kohtaan. Tämä havainnollistaa, että vaalien rehellisyydessä ei ole kyse vain vaalilakien suunnittelusta. Rehellisyys riippuu myös siitä, että ehdokkaat ja heidän kannattajansa toimivat vastuullisesti kautta koko vaaliprosessin.

Yhdysvaltain vaalien ongelmat ovat kuitenkin paljon syvemmällä kuin Trumpissa. Tutkimus osoittaa, että vaalipiirit on määritelty puolueellisesti, äänestämistä hankaloittavia uusia lakeja on laadittu, ja aliedustettujen ryhmien osallistumista on vaikeutettu.

Listan huipulta löytyvät Suomi, Ruotsi ja Tanska, joissa myös luottamus vaalien rehellisyyteen on suurinta. Afrikan laadukkaimmat vaalit järjestettiin Kap Verdessä, Aasian Taiwanissa, Tyynenmeren alueella Uudessa- Seelannissa ja Amerikkojen Kanadassa.

Vilpillisimmät vaalit on pidetty tutkimuksen mukaan Komoreilla, Keski-Afrikan tasavallassa ja Syyriassa.

