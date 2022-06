Jarkko Steniuksen Portsari on ensin työläis- ja sitten toimintaromaani

Kirjassa kuvataan työn tekemistä havainnollisesti, mutta liiankin perusteellisesti.

Ranskan muukalaislegioonasta thainykkeilijäksi ja mielenharjoittamisen ammattilaiseksi edennyt Jarkko Stenius kirjoittaa suoraviivaisia ja kovia toimintaromaaneja. Niissä tapellaan ja ammutaan tositarkoituksella vahingoittaa ja tappaa.

Uusimpana ilmestyneessä Portsarissa on muutakin. Myös portsarina työskennellyt Stenius kuvaa työtä niin tarkasti, että mieleen tulevat etenkin 1970-luvulla suuresti arvostetut työläisromaanit. Kessu, Masa ja Lovisa ovat portsareita, jotka kutsutaan paikalle, kun baarissa on niin suuria järjestyshäiriöitä, etteivät tavalliset järjestyksenvalvojat selviä niistä. Taitava kolmikko selvittää tilanteet yleensä puhumalla. Paras konflikti on vältetty konflikti, mutta tarvittaessa nyrkeissä riittää tehoa.

Portsari on omaperäinen kurkistus vähän tunnetun ammatin rutiineihin ja menetelmiin. Juhlakansa kohtaa portsarin illan alussa ja lopussa, jos kaikki menee normaalisti. Stenius kertoo, miten turvallisuuden ammattilaiset pitävät huolen kaiken sujumisesta vaaroitta.

Työläiskuvaus ilman siihen takavuosikymmeninä kuuluvaa poliittista paatosta, sitä Portsari on yhdellä tasolla. Porukan johtohahmolla Kessulla ei ole sen suurempia tavoitteita elämässä. Hyvän ihmistuntemuksensa ansiosta asiakkaiden kanssa toimeentuleva Kessu jää henkilönä arvoitukseksi. Jokin mennyt tapahtuma estää häntä sitoutumasta naissuhteissaan yhtä yötä pidemmäksi aikaa.

Niin omalla tavallaan kiehtovaa luettavaa kuin baari-illan sujumisen kulissien taakse kurkistaminen onkin, Stenius pitkittää liikaa Portsarin toiselle tasoa kovaotteiseen rikosromaaniin pääsyä. Satakunta sivua kahvinjuontia illan aluksi, narikkalappujen tarkistamista ja muita ovivahtien rutiineja on liikaa.

Jännitysromaaniksi Portsari muuttuu, kun kolmikko kutsutaan pitämään järjestystä porvoolaiseen baariin ja Kessu tutustuu Jennaan, joka on menneisyytensä takia Kosovon albaaneista koostuvan jengin ahdistelema. Päältä kova, sisältä ritarillinen Kessu ottaa Jennan ja tämän koulukiusatun pojan asiat huolekseen. Väistämättömästä yhteenotosta tulee brutaali.

Stenius kirjoittaa suomalaisessa jännityskirjallisuudessa harvinaisen kovaotteista toimintaa ja suoraa väkivaltaa rikollisuudesta, jolla ei ole muita motiiveja kuin raha ja kosto. Karua vaikutelmaa pehmentävät pohjimmiltaan kiltti äidin kauppa-asioita hoitava Kessu sekä romaanin alun vaellus öisessä Helsingissä. Siinä Portsarissa on myös rakkausromaanin piirteitä. Rakkaus kohdistuu Kessulle – ja todennäköisesti myös Steniukselle – tärkeisiin kaupunginosiin.

Kirjan väkivalta voi puistattaa ja tuntua tarkoituksettomalta. Stenius kuvaa kuitenkin yhtä puolta vallitsevasta todellisuudesta. Hän on itse ollut tappelija vihan vallassa, saanut pahoinpitelytuomion ja istunut lukuisia kertoja putkassa. Tie muutokseen alkoi runsaat kymmenen vuotta sitten rauhoittumisesta buddhalaisluostarissa. Vaikka Kessu on romaanihenkilö, hänessä lienee kaksine puolineen paljon Steniusta itseään. Muutos parempaan on mahdollinen.

Portsari on Jarkko Steniuksen neljäs toimintaromaani. Lopussa pedataan jo jatko-osaa. Nähtäväksi jää, miten tarina jatkuu, koska yhtä runsas työn kuvaus ei ole toista kertaa perusteltua. Toiminnan kuvaajana Stenius on armoitettu, joten sitä vaan rohkeasti lisää.

Jarkko Stenius: Portsari. 275 sivua, Like.