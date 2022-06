IPS/Stella Paul

Yhteiskunnalliset aktivistit ilahtuivat Intian korkeimman oikeuden äskeisestä päätöksestä tunnustaa seksityö ammatiksi. Korkein oikeus päätti, että seksityöläisiä on kohdeltava ihmisarvoisesti ja että on järjestettävä työpajoja, joissa seksityöläiset tehdään tietoisiksi oikeuksistaan.

– Tämä on erittäin tervetullut askel. On vain reilua todeta jälleen kerran, että seksityö on ammatti siinä kuin mikä tahansa muukin. Yhteiskunnalla on velvollisuus taata, että seksityöläiset voivat ansaita elantonsa häiritsemättä, lucknowilainen aktivisti Tahira Hasan sanoo.

Tuomari L. Nageswara Raon johtama kolmehenkinen tuomarikunta totesi, että jokainen intialainen on ammatista riippumatta oikeutettu suojaan ja arvokkuuteen lain edessä, kuten Intian perustuslain artikla 21 säätää.

Se, mitä seksityöläinen työkseen tekee, ei voi olla rikos, sillä jokaisella kansalaisella on oikeus harjoittaa ammattiaan vailla pelkoa.

Tuomarit totesivat myös, että kun bordelliin tehdään ratsia, siellä töissä olevia seksityöläisiä ei saa pidättää, rangaista tai muuten häiritä. Vapaaehtoinen seksityö ei ole laitonta, vaikka bordellin pyörittäminen on.

”Kun on selvää, että seksityöläinen on aikuinen ja osallistuu työhön vapaaehtoisesti, poliisin pitää jättää puuttumatta työhön ja ryhtymättä mihinkään rikosoikeudellisiin toimiin”, tuomarit kirjoittivat.

Lapsille oikeus arvokkaaseen elämään



Tuomioistuin kiinnitti erityistä huomiota seksityöläisten lapsiin.

Tuomarit säätivät, että ihmisarvon perussuoja pitää ulottaa seksityöläisten ohella heidän lapsiinsa. Lapset usein kantavat äitinsä ammatin tuomaa sosiaalista leimaa ja syrjäytyvät yhteiskunnan ulkoreunoille ja menettävät oikeutensa elää arvokkaasti. Samalla heiltä menee mahdollisuus tarjota arvokasta elämää omillekaan lapsilleen.

Tuomarit kirjoittivat myös, että jos alaikäisen havaitaan elävän bordellissa tai seksityöläisten parissa, ei pitäisi automaattisesti olettaa, että lapsi on ihmiskaupan uhri. Jos seksityöläinen väittää lasta omakseen, asia voidaan testeillä todentaa. Jos väite on tosi, alaikäistä ei pidä erottaa vanhemmastaan.

Oikeus myös määräsi, ettei poliisi saa paljastaa medialle seksityöläisten henkilöllisyyttä. Lisäksi tuomarit pyysivät Intian lehdistöliittoa laatimaan aiheesta ohjeistuksen.

Ei lakia seksityöstä



Varsinaista lakia seksityöstä ei ole, joten tuomarit kehottavat hallitusta säätämään sellaisen. Kunnes laki säädetään, tuomioistuin haluaisi, että seksityöläisiä kuntoutetaan., Poliiseille tulisi antaa koulutusta joka auttaisi heitä herkistymään seksityöläisten asiaan.

Usein heitä syytetään seksityöläisten hyväksikäytöstä ja väkivaltaisesta pahoinpitelystä.

Poliisi ei saa syrjiä rikosilmoituksia tekeviä seksityöläisiä varsinkaan silloin, jos ilmoitus koskee seksuaalirikosta. Tarpeettoman asioihin puuttumisen sijaan poliisin pitäisi tarjota seksityöläisille terveys- ja lakipalveluita.

Ammatin leimasta ei ole päästy eroon



Journalisti, yhteiskunnallinen aktivisti Shahira Naim miettii, mahtaako oikeuden päätös todella parantaa seksityöläisten tilannetta. Seksityö on aina ollut laillista Intiassa, mutta nyky-yhteiskunta halveksii sen harjoittajia.

Oikeuden lausumista piittaamatta varsinkin naispuolisilta seksityöläisiltä evätään ihmisarvo. Kun hotelleja ratsataan, pidätetyiksi joutuvat prostituoidut, mutta miespuoliset asiakkaat ja sutenööri päästetään karkuun. Naisten arvokkuuden pelastaa vain lakien toimeenpano.

– Seksityöläisiä ei yhteiskunnassa kunnioiteta niin kauan kuin ammattiin liittyvä leimaaminen on voimissaan. Pelkkä hyvä laki ei vielä helpota heidän elämäänsä, mutta lain hengen harjoittaminen auttaa, Naim sanoo.

Vaivaannuttava aihe



Toistaiseksi seksityöläiset ovat vielä lainsuojattomia.

Esimerkkitapaukseksi käy Bangaloressa tapahtunut naissurma: vartijana työskennellyt mies viilsi kurkun auki prostituoidulta, joka ei suostunut suojaamattomaan seksiin.

Mies pääsi pakoon, mutta hänet on sittemmin pidätetty.

Päätös asettaa seksityöläisten ahdingon julkisen keskustelun keskiöön aikana, jolloin ihmiset yhä ovat vaivautuneita koko aiheesta. Seksityö on tabu. Pelkkä seksityöläisten mainitseminen on syntistä yhteiskunnassa, joka kuitenkin aikoinaan juhli prostituoitujaan.

Intialaisessa mytologiassa prostituoituja kuvataan taivaallisiksi olennoiksi ja heitä sanotaan kauneuden täydelliseksi ruumiillistumaksi.

Muinainen yhteiskunta arvosti heidän musiikillisia lahjojaan ja mestarillisia tanssiaskeliaan.

