Pia Lohikoski

”Asumisneuvonta on oleellinen osa vuokravelkojen, häätöjen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. ”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on tehnyt kirjallisen kysymyksen asumisneuvonnan aseman turvaamisesta hyvinvointialueilla.

– Asumisneuvonnan järjestämisvastuu uhkaa jäädä sote-uudistuksessa epäselväksi ja siten monin paikoin saavuttamattomaksi. Asumisneuvonta on oleellinen osa vuokravelkojen, häätöjen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Tämä on tärkeä tuki monille, joilla arjessa on muitakin haasteita, Lohikoski sanoo.

Tilanne on päässyt hänen mukaansa syntymään, koska asumisneuvonta voidaan katsoa toisaalta ennaltaehkäisevä asuntopolitiikkana ja toisaalta kohdistettuna sosiaalipalveluna. Tällä hetkellä toteutus on hoidettu kuntien sote-palveluiden ja kuntien vuokrataloyhtiöiden yhteistyönä.

– On selkeä riski, että sote-uudistuksen myötä asumisneuvonta uhkaa pudota hyvinvointialueiden ja kuntien väliin. Tarvitsemme vahvemman sitoutumisen siihen, että hallitusohjelman kirjaukset asumisneuvonnan saatavuuden parantamisesta todella toteutuvat, Lohikoski linjaa.

– Riittävät henkilöresurssit ovat tässä avainasemassa. Tarvitsemme hyvinvointialueille ennaltaehkäisevää työotetta, jolla varmistamme asunnottomuudesta vapaan Suomen tavoiteajassa 2027 mennessä, Lohikoski jatkaa.