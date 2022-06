Lehtikuva/Natalia Kolesnikova

Rauhannobelisti, venäläisen Novaja Gazeta -lehden päätoimittaja Dmitri Muratov myi Nobel-mitalinsa maanantaina. 103,5 miljoonan dollarin eli 98 miljoonan euron kauppasumma lahjoitetaan UNICEFille auttamaan Ukrainan pakolaislapsia.

Vuonna 2021 Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu venäläinen journalisti, sanomalehti Novaja Gazetan päätoimittaja Dmitri Muratov on myynyt Nobel-mitalinsa huutokaupassa eilen maanantaina. Mitali myytiin anonyymille ostajalle 103,5 miljoonan dollarin eli noin 98 miljoonan euron hintaan, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Huutokaupan tuotto käytetään YK:n lapsijärjestö UNICEFille auttamaan sodan vuoksi pakolaisiksi joutuneita ukrainalaisia lapsia ja heidän perheitään.

Dmitri Muratov kertoi New York Timesille seuraavansa tanskalaisfyysikko Niels Bohrin esimerkkiä. Bohr myi oman Nobel-mitalinsa huutokaupassa maaliskuussa 1940, ja huutokaupan tuotot käytettiin auttamaan talvisotaa käyvää Suomea.

Muratovin Nobel-mitalin kauppahinta on suurin, mitä Nobel-mitalista on koskaan maksettu. Edellisen ennätyksen asetti DNA-molekyylin rakenteen löytänyt James Watson, joka palkittiin lääketieteen Nobelilla vuonna 1962. Watsonin Nobel-mitali myytiin 4,7 miljoonan dollarin hintaan huutokaupassa vuonna 2014.

Dmitri Muratovin päätoimittama sanomalehti Novaja Gazeta lopetti ilmestymisensä maaliskuussa 2022 vastalauseena Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.