Lääkärit ilman rajoja

Haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten evakuointia on nopeutettava välittömästi vahvistamalla olemassa olevia mekanismeja ja avaamalla vaihtoehtoisia reittejä pois maasta, järjestö vaatii.

Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa turvallisia maita, kuten Suomea ja muita Euroopan maita, tarjoamaan suojelua Libyassa loukossa oleville siirtolaisille.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat rahoittaneet Libyan rannikkovartiostoa vuosien ajan ja tukeneet sitä kautta siirtolaisten palauttamista väkisin takaisin Libyaan. Näillä mailla on nyt velvollisuus auttaa väkivallan uhrien evakuoinnissa välittömästi, järjestö toteaa tiedotteessaan.

– Libyassa suurin osa siirtolaisista joutuu mielivaltaisen säilöönoton, kidutuksen, väkivallan ja seksuaalisen väkivallan uhriksi, sanoo Claudia Lodesani, järjestön Libyan toiminnan johtaja.

Siirtolaisilla on hänen mukaansa äärimmäisen rajalliset mahdollisuudet saada fyysistä ja oikeudellista suojelua Libyassa. Sen vuoksi hengenvaarallinen reitti Välimeren kautta on usein heidän ainoa ulospääsynsä.

Suojamekanismit heikkoja

Lääkärit Ilman Rajoja julkaisee tänään Out of Libya -raportin, jossa kuvataan, miten heikkoja nykyiset suojamekanismit ovat. Libyassa jumissa oleville ihmisille tarkoitetut mekanismit eivät suojele ihmisiä riittävällä tasolla. Kesäkuun 20. päivänä vietetään kansainvälistä pakolaispäivää.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tarjoamat harvat lailliset reitit turvallisiin maihin ovat hitaita ja rajoittavia. Rekisteröityminen on mahdollista vain yhdeksän maan kansalaisille. Rekisteröityminen Tripolin ulkopuolella ja säilöönottokeskuksissa on käytännössä mahdotonta. Paikkoja siirroille turvallisiin maihin on rajallinen määrä.

Viime vuonna UNHCR:n uudelleensijoittamisohjelmaan rekisteröityneistä noin 40 000 ihmisestä vain 1 662 lähti Libyasta, kun taas IOM:n vapaaehtoisen paluun ohjelman kautta lähti noin 3 000 ihmistä. Yhteensä Libyassa asuu noin 600 000 siirtolaista.

– On selvää, että nämä keinot eivät riitä. Ihmiset elävät turvattomissa, epäinhimillisissä ja terveydelle vaarallisissa oloissa säilöönottokeskuksissa. He eivät voi odottaa, sanoo järjestön Suomen toimiston viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta.

Avustusjärjestöjen ja valtioiden välinen yhteistyöhön yksi ratkaisu

Lääkärit Ilman Rajoja esittää ratkaisuksi Libyasta pois pääsyyn myös muun muassa avustusjärjestöjen ja valtioiden välistä yhteistyötä.

Italiassa on jo avattu humanitaarinen käytävä, jonka avulla voidaan evakuoida kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ja suojelua tarvitsevia ihmisiä, kuten Lääkärit Ilman Rajoja hoitamia potilaita. Ranskassa keskustellaan viranomaisten kanssa kidutuksesta ja väkivallasta selviytyneiden ja vakavista sairauksista kärsivien evakuoinnista niin, että Lääkärit Ilman Rajoja huolehtisi heistä Ranskaan saapumisen jälkeen. Lääkärit Ilman Rajoja esittää vastaavan mekanismin ottamista käyttöön muissakin maissa.

– Olemme myös vedonneet Suomeen ja sisäministeri Krista Mikkoseen ihmisten välittömäksi evakuoimiseksi Libyasta. Keinolla ei ole väliä: mielivaltaisesti säilöön otetut ihmiset on saatava turvaan viipymättä, sanoo Kaisa Väkiparta.

Hän jatkaa, että järjestön mahdollisuutemme auttaa Libyassa ovat rajalliset, sillä lääketieteellisen hoidon tarjoaminen säilöönoton kaltaisissa olosuhteissa on monin tavoin ongelmallista.

Lääkärit Ilman Rajoja on yksi harvoista Libyassa toimivista kansainvälisistä avustusjärjestöistä. Lääkärit Ilman Rajoja on toiminut Libyassa vuodesta 2016.