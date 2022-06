Juliana Harkki

– Suomen on annettava voimakas moraalinen viesti siitä, että ydinasepelotteeseen perustuvasta maailmanjärjestyksestä on pyrittävä pois, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig osallistuu YK:n ydinasekieltosopimuksen allekirjoittajamaiden ensimmäiseen yhteiskokoukseen Itävallan Wienissä 20.–21.6.

– Ydinaseet ovat joukkotuhoaseita, joiden käytöllä olisi katastrofaaliset seuraukset. Ne ovat uhka koko ihmiskunnalle. Suomen tulisi liittyä ydinasekieltosopimukseen ja sen myötä antaa voimakas moraalinen viesti siitä, että ydinasepelotteeseen perustuvasta maailmanjärjestyksestä on pyrittävä pois. Nyt muuttuneessa maailmantilanteessa se on entistäkin tärkeämpää, Modig sanoo.

– Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys ei tätä estä. Vasemmiston linja on aina ollut ydinaseiden vastainen, eikä se muutu, vaikka Suomi liittyisi NATOon. Suomen on ajettava vahvasti kansainvälistä ydinaseiden kieltämistä, olimme NATO-jäseniä tai emme. Suomen on edistettävä kaikkien joukkotuhoaseiden kieltämistä ja hävittämistä.

Ydinaseet hävittämällä voimme luoda turvallisemman maailman

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan vuonna 2021. Sen on allekirjoittanut 86 ja ratifioinut 60 maata. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. Suomi on mukana kansainvälisessä ydinsulkusopimuksessa, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen.

– Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seurannut Venäjän ydinaseilla pelottelu ovat konkreettinen muistutus ydinaseiden tuhovoimasta. Maailmassa on edelleen yli 13 000 ydinkärkeä, ja ne riittäisivät tuhoamaan koko ihmiskunnan moninkertaisesti. On selvää, että ydinaseet hävittämällä voimme luoda turvallisemman maailman, Modig sanoo.

Ydinaseiden vastainen kansainvälinen kampanja ICAN on kutsunut ydinasekieltosopimuksen allekirjoittajamaiden yhteiskokoukseen parlamentaarikkoja eri puolilta maailmaa. ICAN sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.