IPS/Ashfaq Yusufzai

Talebanien Afganistan on taiteilijoille surmanloukku

Afgaanimuusikoille vaaditaan pakolaisstatusta Pakistanissa.

Afganistanilaisten muusikoiden pidättäminen Pakistanin Khyber Pakhtunkwan maakunnassa on herättänyt paikalliset poliitikot, taiteilijat ja ihmisoikeusaktivistit protestoimaan. He vaativat, että muusikoiden tulisi saada jäädä maahan pakolaisina.

– Poliisi pidätti neljä muusikkoa Khyber Pakhtunkhwan pääkaupungissa Peshawarissa, sillä muusikoilla ei ollut viisumeita tai matkustusasiakirjoja. Heidät on pantu vankilaan ja heidät tullaan karkottamaan ulkomaalaislain nojalla, poliisin edustaja Nasrullah Shah kertoo.

Saidullah Wafa, Naveed Hassan, Ajmal ja Nadeem Shah pidätettiin toukokuun 27. päivä. He ovat esiintyneet vuosien ajan Afganistanin televisiossa ja radiossa, mutta talebanien musiikinvastaisuus vaiensi heidät. Musiikin kieltäminen vei heiltä elannon.

– Kun talebanit ottivat vallan Afganistanissa, musiikillinen toiminta julistettiin epävirallisesti pannaan. Se saattoi muusikot ja laulajat vaaraan, laulaja Saidullah Wafa sanoo.

– Talebanit uskovat, että musiikki on islaminvastaista. He ovat kuuluisia muusikoiden tappajia, ja jos me palaamme, meidät murhataan. Siksi etsimme Pakistanista turvapaikkaa.

ILMOITUS

Kuin heittäisi susille

Musiikkijournalisti Sher Ala Shinwari sanoo, ettei muusikoita pitäisi palauttaa Talebanin hallitsemaan Afganistaniin.

– Peshawariin saapuneet afgaanimuusikot eivät ole ikinä sekaantuneet mihinkään laittomaan toimintaan. Lisäksi he olivat jo liittyneet pakolaisleireissä tai vuokra-asunnoissa asuviin sukulaisiinsa Peshawarissa ja lähistöllä, Shinwari sanoo.

Muusikoilla on pätevät henkilöasiakirjat tai säännöstelykortit, joillakin on myös paikallisten taiteilijaorganisaatioiden myöntämiä jäsenkortteja.

– Muusikoiden karkottaminen takaisin Afganistaniin olisi kuin heittäisi heidät susille, koska talebanit ovat lähimenneisyydessäkin murhanneet useita taiteilijoita, Shinwari korostaa.

Taiteilijoiden mielenosoitus



Toukokuun lopulla paikalliset taiteilijat järjestivät mielenosoituksen afgaanimuusikoiden pidätystä vastaan. Saeeda Bibi on yksi niistä taiteilijoista, jotka tuomitsivat poliisin toiminnan ja vaativat pidätettyjen pikaista vapauttamista sekä oikeutta jäädä maahan pakolaisina.

– Talebanit ovat hakanneet muusikoita, tuhonneet heidän soittimiaan ja ampuneet ihmisiä hengiltä vain koska he ovat osallistuneet hääseremonioihin. Olemme vaatineet pidätettyjen vapauttamista takuita vastaan ja että poliisi lopettaa heidän vainoamisensa. Ellei niin tapahdu, marssimme Islamabadiin ja järjestämme istumalakon, kunnes meitä kuullaan, Bibi sanoo.

Taiteilijat ovat vedonneet YK:n pakolaisjärjestöön. Pakistanin ihmisoikeuskomissio on tuominnut muusikoiden pidätyksen ja heitä uhkaavan karkotuksen.

Laki määrää, oikeus päättää



Protesteihin on yhtynyt myös poliitikkoja, kuten kansanedustaja Sardar Hussain Babak. Hän vakuutti, että nostaa asian esiin parlamentissa.

Khyber Pakhtunkhwan informaatioministeri Muhammad Ali Saif kertoo, että taiteilijoita kohdellaan lain mukaan.

– Me olemme isännöineet 3 miljoonaa afgaanipakolaista viimeisen neljän vuosikymmenen ajan. Se on loistava vieraanvaraisuuden osoitus. Muusikkoja kohdellaan kuten laki määrää. Poliisille ei anneta erillisiä ohjeita ja oikeus päättää, karkotetaanko heidät vai ei, Saif sanoo.

Englanninkielinen versio